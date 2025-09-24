- Publicitate -

„Ne-am chinuit să culegem strugurii”. Producții record în podgoriile din Dealu Mare

Oana Toma
Autor: Oana Toma

Suntem în plină campanie de recoltare în celebra zonă viticolă Dealu Mare, acolo unde toamna aduce, an de an, povești scrise în vie. 2025 se anunță un an al vinurilor roșii de excepție.

Deși capriciile vremii au pus la încercare răbdarea viticultorilor, cu îngheț în plină primăvară, cu ploi și cu secetă, recolta la soiurile cabernet sauvignon, fetească neagră și merlot este una record.

Strugurii arată impecabil, iar specialiștii spun că vinul obținut din producția acestui an va fi unul de colecție. Dar, în spatele acestei vești bune, stă o problemă care umbrește bucuria viticultorilor: lipsa forței de muncă.

„Ne-am chinuit să culegem strugurii”

La Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație Valea Călugărească (ICDVV), imaginea e mai puțin optimistă. Dacă altădată zeci de zilieri veneau din Moldova, familii întregi care munceau o lună și plecau acasă cu bani pentru iarnă, anul acesta nu a mai venit nimeni.

„Nu au mai venit cei din Moldova. Nu știu exact de ce. Așa că ne-am chinuit să culegem strugurii cu forțe proprii, cu angajații institutului. Nici local nu am găsit oameni pentru campanie.

Dacă venea unul sau doi, stăteau o zi și dispăreau. A fost foarte greu”, a declarat pentru Observatorul Prahovean directorul institutului, Marian Ion.

La Ceptura, povestea e alta

Am ajuns și la Ceptura, în podgoria companiei Cris-Tim, unde tabloul e diferit. Cele 40 de hectare de vie, parte dintr-un proiect de reconversie de 830.000 de euro finanțat cu fonduri europene, sunt în plină recoltare. Rândurile perfect aliniate sunt încărcate de struguri negri, iar aici găsim și ceea ce lipsește în alte locuri: oameni.

„Avem o producție excelentă la soiurile roșii, în jur de 13 tone la hectar, ceea ce e foarte bine. Am găsit și forță de muncă suficientă în Ceptura.

Oamenii câștigă aproximativ 130 de lei pe zi și sunt mulțumiți. Și vestea cea mare e că vinul din acest an va fi unul de o calitate superioară”, a spus inginerul George Cristea, responsabil de viticultură în cadrul companiei.

Cei care muncesc în vie confirmă: vin an de an la cules și se bucură că își pot completa veniturile înaintea iernii.

Dealu Mare – vinuri de excepție

În timp ce unii viticultori reușesc să țină piept provocărilor, alții abia fac față lipsei de muncitori. Dar toți au un numitor comun: satisfacția de a vedea că viile dau rod bogat și strugurii promit un vin roșu care va face istorie.

2025 va rămâne, spun specialiștii, anul vinurilor roșii în Dealu Mare, un an în care calitatea va depăși cu mult așteptările, chiar dacă recoltarea s-a făcut cu greu și eforturi.

