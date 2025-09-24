- Publicitate -

De ce seacă lacurile de acumulare Paltinu și Măneciu. Explicația specialiștilor

Marius Nica
Autor: Marius Nica

Data:

Lasă un comentariu

Lacurile de acumulare Paltinu și Măneciu din Prahova au atins cote minime-record. Observatorul Prahovean a contactat specialiștii Apelor Române pentru a afla cauza acestui fenomen îngrijorător.

- Publicitate -

Din articol

Gradul de umplere a lacurilor de acumulare este îngrijorător

Observatorul Prahovean a publicat recent articolul Imagini cu lacul de acumulare Paltinu, scăzut din cauza secetei, care a generat în spațiul online numeroase comentarii.

Pentru a afla direct de la sursă cum s-a ajuns în această situație, redacția a apelat la Administrația Națională „Apele Române”, instituție din subordinea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor.

Potrivit specialiștilor Apelor Române, gradul de umplere actual al acumulărilor este de 36% la Paltinu, respectiv 23% la Măneciu.

Eveniment

Mesaje de amenințare primite ieri la două școli din Ploiești

Două școli din Ploiești au primite ieri pe adresele oficiale de email mesaje de amenințare, similare cu cele primite duminică de mai multe unități...
- Publicitate -

Seceta prelungită este de vină

”Motivul pentru care nivelul în cele două acumulări este scăzut este din cauza regimului hidrologic deficitar” au transmis Apele Române.

Instituția a oferit și detallii. Astfel, încă din vara anului trecut, lipsa precipitațiilor a condus la diminuarea treptată a debitelor râurilor și a volumelor din lacurile de acumulare și naturale, fiind semnalate inclusiv fenomene de secare.

barajul paltinu

Un exemplu îl reprezintă debitele afluente ale râului Doftana în acumularea Paltinu:
· 1940–1972: debit mediu multianual 5,31 m³/s
· 2022: 2,55 m³/s
· 2023: 3,85 m³/s
· 2024: 1,43 m³/s

”În aceste condiții, Administrația Națională „Apele Române”, prin Administrația Bazinală de Apă Buzău-Ialomița, aplică măsuri tehnice de exploatare în siguranță a acumulării, având ca prioritate alimentarea cu apă a populației și asigurarea resursei pentru folosințele din aval, inclusiv municipiul Ploiești și orașul Breaza” au transmis reprezentanții instituției.

- Publicitate -

Aceștia au precizat că, în prezent, acumularea Paltinu dispune de 18,6 milioane mc de apă (coeficient de umplere 36%, cel mai scăzut din ultimii șase ani). Ei estimează că până la sfârșitul lunii septembrie, volumul va ajunge la aproximativ 15 milioane mc. Prin comparație, volumul normal de exploatare este de 51,5 milioane mc.

Mitul golirii intenționate a lacurilor, demontat de specialiști

În ceea ce privește lucrările de mentenanță, pentru verificarea echipamentelor hidromecanice ale barajului (vanele golirii de fund), se realizează coborârea controlată și temporară a nivelului la cota 620 mdM, conform Normelor tehnice și Regulamentului de exploatare.

Aceste măsuri se desfășoară în baza programului lunar de exploatare al lacurilor de acumulare cu funcțiune complexă, care are ca prioritate alimentarea cu apă a populației și constituirea unei rezerve pentru perioada următoare.

Exclusiv

Culturi de porumb și floarea-soarelui, distruse de secetă în Prahova

Seceta a creat și în acest an probleme în Prahova. Peste 5.400 de hectare de teren au fost raportate, până la această dată, ca...
- Publicitate -

barajul paltinu

Pe baza prognozei debitelor afluente, volumele sunt gestionate astfel încât să fie asigurată continuitatea alimentării cu apă chiar și în condiții deficitare de precipitații. După finalizarea verificărilor, acumularea Paltinu va fi readusă treptat la nivelul normal de exploatare, în funcție de evoluția debitelor prognozate.

Prin aceste măsuri, Administrația Națională „Apele Române” garantează siguranța barajului și furnizarea neîntreruptă a apei pentru folosințele din aval, prioritar pentru populație.

Lacul Măneciu, cel mai scăzut nivel din 2019

Tot seceta este de vină și pentru nivelul scăzut al lacului de acumulare de la Măneciu. Astfel, din cauza lipsei de precipitații (vara-toamna 2024 și iarna 2025 – până în martie 2025), volumul în acumularea Măneciu a ajuns în perioada februarie-martie 2025 la un volum de 9 milioane de metri cubi de apă ceea ce reprezintă un grad de umplere de 23%.

- Publicitate -

”Chiar dacă în lunile aprilie-mai 2025 s-a înregistrat un excedent de precipitații, volumul în acumularea Măneciu ajungând la sfârșitul lui iunie la 22 milioane de metri cubi de apă, astăzi acesta a revenit la valoarea din luna martie, respectiv de 9 milioane de metric cubi de apă, fiind unul dintre cele mai scăzute valori din ultimii 6 ani cel puțin” se arată în documentul transmis redacției.

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

Provocarea Observatorul Prahovean

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

Povestea Alltur, afacerea construită de antreprenorul Liviu Cîrstea

Corina Matei -
Alltur este un nume cu rezonanţă pe piaţa agenţiilor...

La Bucov, AlpAccess vopsește piese pentru Stația Spațială

Corina Matei -
AlpAccess este un nume cu rezonanță în domeniul vopsitoriei...

Povestea antreprenorului care extrage parfumul din Ținutul Stejarilor

Alexandru Olteanu -
În Ținutul Stejarilor, acolo unde liniștea naturii vindecă sufletul,...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

Culturi de porumb și floarea-soarelui, distruse de secetă în Prahova

0
Seceta a creat și în acest an probleme în...
Exclusiv

Povestea Alltur, afacerea construită de antreprenorul Liviu Cîrstea

0
Alltur este un nume cu rezonanţă pe piaţa agenţiilor...
Exclusiv

Urșii din localități, împușcați. Reacția primarilor și vânătorilor din Prahova

5
Ministerul Mediului a lansat în dezbatere publică un nou...
Exclusiv

Orange vinde două clădiri din Ploiești care au aparținut Romtelecom

0
Orange a scos la vânzare două clădiri din Ploiești...
Exclusiv

Imagini cu lacul de acumulare Paltinu, scăzut din cauza secetei

2
Lipsa precipitațiilor din ultimele trei luni a redus considerabil...
- Publicitate -

Știri noi

Viața Prahovei

Răcire accentuată și vânt puternic în Prahova. Anunțul ANM

0
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri, o...
Eveniment

Cauza incendiului de la Iordăcheanu

0
Un incendiu violent a izbucnit în această dimineață, în...
Eveniment

Accident pe A3 București-Ploiești. Trafic restricționat

0
Traficul rutier pe A3 București-Ploiești este restricționat la kilometrul...
Eveniment

Mesaje de amenințare primite ieri la două școli din Ploiești

0
Două școli din Ploiești au primite ieri pe adresele...
Eveniment

Copil lovit pe trecere în Ploiești. Șoferul a părăsit locul accidentului

0
O fată în vârstă de 12 ani a fost...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

SGU Ploiești primește 70 de bani/mp/lună de spațiu verde

1
Dragoș Măchițescu, directorul SGU Ploiești, a fost invitatul lui...
Emisiuni

Reclamele la infracțiuni sunt rulate nestingherite pe internet

0
Mihai Nicolae a fost invitatul lui Marius Nica în...
Emisiuni

Podurile din Ploiești, în pericol de prăbușire VIDEO

0
Mihai Nicolae și Claudiu Vasilescu au fost invitații lui...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

Film la ofertă la Cinema City Ploiești? Mai bine stai acasă

3
O ieșire de seară la un film reprezintă o...
Opinii Voxpublica

Cărțile de pe plajă și alergarea pe nisip

0
Zilele trecute, la Mamaia, am zărit o scenă care...
Opinii Voxpublica

Versatul politician Mihai Polițeanu ne-a dat azi o lecție

10
Nici nu s-a terminat bine a treia zi de...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

Culturi de porumb și floarea-soarelui, distruse de secetă în Prahova

Roxana Tănase -
Seceta a creat și în acest an probleme în...

Povestea Alltur, afacerea construită de antreprenorul Liviu Cîrstea

Corina Matei -
Alltur este un nume cu rezonanţă pe piaţa agenţiilor...

Urșii din localități, împușcați. Reacția primarilor și vânătorilor din Prahova

Marius Nica -
Ministerul Mediului a lansat în dezbatere publică un nou...

Orange vinde două clădiri din Ploiești care au aparținut Romtelecom

Ștefan Vlăsceanu -
Orange a scos la vânzare două clădiri din Ploiești...
- Publicitate -

Imagini cu lacul de acumulare Paltinu, scăzut din cauza secetei

Marius Nica -
Lipsa precipitațiilor din ultimele trei luni a redus considerabil...

Drifturi ilegale în Parcul Municipal Vest Ploiești VIDEO

Marius Nica -
Sâmbătă după-amiază, parcarea din Parcul Municipal Vest Ploiești a...

Premierul Bolojan, victima unei uriașe campanii de propagandă și dezinformare. Meta garantează pentru infractori

Mihai Nicolae -
Nu mai puțin de 760 de campanii publicitare care...

Un consilier județean AUR Prahova, singurul candidat la funcția de director la ”stat”

Marius Nica -
Astăzi are loc o ședință comună a Consiliului de...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Show Transparency Report

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean