De ce seacă lacurile de acumulare Paltinu și Măneciu. Explicația specialiștilor

Lacurile de acumulare Paltinu și Măneciu din Prahova au atins cote minime-record. Observatorul Prahovean a contactat specialiștii Apelor Române pentru a afla cauza acestui fenomen îngrijorător.

Gradul de umplere a lacurilor de acumulare este îngrijorător

Observatorul Prahovean a publicat recent articolul Imagini cu lacul de acumulare Paltinu, scăzut din cauza secetei, care a generat în spațiul online numeroase comentarii.

Pentru a afla direct de la sursă cum s-a ajuns în această situație, redacția a apelat la Administrația Națională „Apele Române”, instituție din subordinea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor.

Potrivit specialiștilor Apelor Române, gradul de umplere actual al acumulărilor este de 36% la Paltinu, respectiv 23% la Măneciu.

Seceta prelungită este de vină

”Motivul pentru care nivelul în cele două acumulări este scăzut este din cauza regimului hidrologic deficitar” au transmis Apele Române.

Instituția a oferit și detallii. Astfel, încă din vara anului trecut, lipsa precipitațiilor a condus la diminuarea treptată a debitelor râurilor și a volumelor din lacurile de acumulare și naturale, fiind semnalate inclusiv fenomene de secare.

Un exemplu îl reprezintă debitele afluente ale râului Doftana în acumularea Paltinu:

· 1940–1972: debit mediu multianual 5,31 m³/s

· 2022: 2,55 m³/s

· 2023: 3,85 m³/s

· 2024: 1,43 m³/s

”În aceste condiții, Administrația Națională „Apele Române”, prin Administrația Bazinală de Apă Buzău-Ialomița, aplică măsuri tehnice de exploatare în siguranță a acumulării, având ca prioritate alimentarea cu apă a populației și asigurarea resursei pentru folosințele din aval, inclusiv municipiul Ploiești și orașul Breaza” au transmis reprezentanții instituției.

Aceștia au precizat că, în prezent, acumularea Paltinu dispune de 18,6 milioane mc de apă (coeficient de umplere 36%, cel mai scăzut din ultimii șase ani). Ei estimează că până la sfârșitul lunii septembrie, volumul va ajunge la aproximativ 15 milioane mc. Prin comparație, volumul normal de exploatare este de 51,5 milioane mc.

Mitul golirii intenționate a lacurilor, demontat de specialiști

În ceea ce privește lucrările de mentenanță, pentru verificarea echipamentelor hidromecanice ale barajului (vanele golirii de fund), se realizează coborârea controlată și temporară a nivelului la cota 620 mdM, conform Normelor tehnice și Regulamentului de exploatare.

Aceste măsuri se desfășoară în baza programului lunar de exploatare al lacurilor de acumulare cu funcțiune complexă, care are ca prioritate alimentarea cu apă a populației și constituirea unei rezerve pentru perioada următoare.

Pe baza prognozei debitelor afluente, volumele sunt gestionate astfel încât să fie asigurată continuitatea alimentării cu apă chiar și în condiții deficitare de precipitații. După finalizarea verificărilor, acumularea Paltinu va fi readusă treptat la nivelul normal de exploatare, în funcție de evoluția debitelor prognozate.

Prin aceste măsuri, Administrația Națională „Apele Române” garantează siguranța barajului și furnizarea neîntreruptă a apei pentru folosințele din aval, prioritar pentru populație.

Lacul Măneciu, cel mai scăzut nivel din 2019

Tot seceta este de vină și pentru nivelul scăzut al lacului de acumulare de la Măneciu. Astfel, din cauza lipsei de precipitații (vara-toamna 2024 și iarna 2025 – până în martie 2025), volumul în acumularea Măneciu a ajuns în perioada februarie-martie 2025 la un volum de 9 milioane de metri cubi de apă ceea ce reprezintă un grad de umplere de 23%.

”Chiar dacă în lunile aprilie-mai 2025 s-a înregistrat un excedent de precipitații, volumul în acumularea Măneciu ajungând la sfârșitul lui iunie la 22 milioane de metri cubi de apă, astăzi acesta a revenit la valoarea din luna martie, respectiv de 9 milioane de metric cubi de apă, fiind unul dintre cele mai scăzute valori din ultimii 6 ani cel puțin” se arată în documentul transmis redacției.