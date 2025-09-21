- Publicitate -

Imagini cu lacul de acumulare Paltinu, scăzut din cauza secetei

Marius Nica
Autor: Marius Nica

Lipsa precipitațiilor din ultimele trei luni a redus considerabil nivelul apei din lacul de acumulare Paltinu.

Efectele secetei se văd nu doar în agricultură, ci și în gradul de umplere a lacurilor de acumulare. Este cazul celui format de barajul Paltinu, de la Valea Doftanei.

Aici, nivelul apei a scăzut foarte mult, așa cum se poate vedea și din imaginile de la finalul articolului.

Este o situație asemănătoare cu cea din martie, când gradul de umplere a scăzut până la 42%, potrivit Apelor Române.

Barajul Paltinu a fost construit între 1966 și 1971, fiind primul astfel de lac din țară în dublu arc cu rost perimetral. Din lacul de acumulare sunt aprovizionate cu apă mai multe localități, printre care și municipiile Câmpina și Ploiești.

Barajul are și funcția de a produce energie electrică grație unei hidrocentrale de 10,4 MW, instalată la piciorul barajului. La un grad de umplere optim, lacul are o suprafață de 200 de hectare și un volum de peste 300.000 de mc de apă.

Reamintim că, în luna iunie, a eșuat operațțiunea de evacuare parțială și controlată a apelor din lacul de acumulare de la Barajul Paltinul pentur verificarea instalațiilor și prevenirea colmatării.

Atunci, specialiștii de la Apele Române au constatat că principala cale de evacuare a apei era obturată.

Detalii aici: A eșuat evacuarea parțială a lacului barajului Paltinu VIDEO

