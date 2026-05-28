La nea Marian, lângă Ploiești, locul unde găsești cele mai gustoase căpșuni bio. Le poți culege direct din plantație

La doar 17 kilometri de Ploiești, într-un colț liniștit din satul Stăncești, comuna Târgșoru Vechi, zeci de oameni ajung zilele acestea pentru o experiență tot mai rară: să își culeagă singuri căpșunile direct din plantație. Dulci, parfumate și crescute fără chimicale, fructele lui nea Marian Soare au devenit deja un adevărat fenomen în Prahova.

Plantația întinsă pe aproape trei hectare, atrage anual familii întregi, copii și pofticioși veniți din tot județul, dar și din capitală. Iar motivul este simplu: aici găsești căpșuni cu gustul autentic de altădată, la prețuri păstrate la nivelul de acum doi ani.

Plantația bio care a devenit atracție pentru clienți

În spatele culturii de căpșuni se află aproape 10 ani de muncă, investiții și pasiune. Marian Soare a renunțat la serele cu flori pentru a construi, pas cu pas, una dintre cele mai apreciate plantații de căpșuni bio din Prahova.

LA FINALUL ARTICOLULUI POATE FI URMĂRIT UN REPORTAJ VIDEO REALIZAT CHIAR DIN PLANTAȚIA LUI NEA MARIAN SOARE, DIN STĂNCEȘTI.

Anul acesta, sezonul a început mai târziu decât de obicei. Temperaturile scăzute și diferențele mari dintre zi și noapte au întârziat coacerea fructelor cu aproape trei săptămâni. Acum însă, plantația este plină de căpșuni coapte, parfumate și gata de cules.

Marian Soare spune că a păstrat doar soiurile cele mai aromate, în special cele cu maturare târzie, apreciate pentru gustul intens și dulceața naturală.

„Și în acest an, chiar dacă sezonul căpșunilor s-a decalat, așteptăm clienții să vină să-și culeagă fructele direct din plantație. Nu am mărit prețul, așa că oricine își permite niște căpșuni crescute fără chimicale, natural, bio.

Am niște reguli mai stricte anul acesta în privința accesului în plantație. Anul trecut am avut pierderi de 30% din cauza clienților care au smuls plantele, au călcat pe ele și nu au avut niciun pic de grijă când au intrat să culeagă”, a declarat pentru Observatorul Prahovean Marian Soare.

Locul din Prahova unde poți mânca căpșuni direct din câmp

Experiența din plantația lui nea Marian nu seamănă cu o simplă vizită la piață. Oamenii sunt invitați să intre printre rândurile de căpșuni, să își aleagă singuri fructele și chiar să le guste direct din câmp.

Mulți dintre cei care ajung aici revin an de an. Plantația a devenit pentru mulți o adevărată oază de relaxare.

„Este foarte multă muncă în spate, dar fac totul cu pasiune.Pentru mine, această plantație este și un hobby, nu doar o afacere”, spune Marian Soare.

Fructele sunt crescute cu grijă, fără tratamente chimice agresive, iar gustul lor amintește de căpșunile copilăriei. Tocmai de aceea, cererea este uriașă în fiecare sezon.

În ciuda numărului mare de clienți, Marian încearcă să mulțumească pe toată lumea. Cei care ajung în plantație pleacă nu doar cu fructe proaspete, ci și cu experiența unei zile petrecute în natură.

