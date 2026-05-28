Cât costă să crești un copil în Ploiești: haine, rechizite și activități extrașcolare, toate pun presiune pe bugetul familiilor

Creșterea unui copil implică, pe lângă grijă și timp, și un efort financiar tot mai mare pentru familii. De la rechizite și haine, până la activități extrașcolare și cheltuieli zilnice, bugetul lunar pentru un elev a crescut semnificativ în ultimii ani. Observatorul Prahovean a făcut un calcul detaliat în acest sens. Ne-a ieșit că o familie cu un copil de vârstă școlară poate cheltui lunar între 1.500 și 3.000 de lei, doar pentru nevoile acestuia. Bineînțeles, calculele diferă mult în funcție de școală și activitățile alese.

Rechizitele și începutul de an școlar

Cele mai mari cheltuieli apar la începutul anului școlar. Un ghiozdan, caiete, manuale auxiliare, penare, instrumente de scris și alte materiale utile, pot costa între 500 și 1.500 de lei. Le poți achiziționa din supermarket, dar și de la diverse librării.

Ca un pont din anii trecuți, multe supermarketuri din Ploiești au aplicat reduceri masive la aproximativ o săptămână-două după începerea anului școlar. Așa că dacă nu te grăbești și mai ai câteva caiete, creioane și ghiozdanul de anul trecut, folosește-le pentru moment pe acestea, dacă vrei să faci o oarecare economie.

La acestea se adaugă hainele și încălțămintea necesare pentru școală. O garderobă minimă pentru sezonul rece și cel cald poate depăși 2.000 de lei pe an, mai ales în cazul copiilor care cresc rapid și au nevoie constant de articole noi.

Dacă vrei să faci cumpărături inteligente, iar copilul tău nu are mofturi de haine la modă, achiziționează ținutele din timp. Poți vâna reducerile masive pe care le fac marile mall-uri din Ploiești, la sfârșit de ianuarie- început de februarie. Nu strică să îi iei copilului câteva ținute cu un număr-două mai mari. Reducerile pot ajunge în aceste perioade până la 70%.

O altă perioadă în care mall-urile fac reduceri masive este cea de sfârșit de vară, atunci cand magazinele de brand încep să facă loc colecțiilor de toamnă. Lichidările de stoc debutează oficial pe 1 august și țin până la mijlocul lui octombrie.

Activitățile extrașcolare, un lux pentru unele familii

Tot mai mulți părinți aleg să își țină copiii departe de ecrane, în timpul liber. Drept urmare își înscriu micuții la cursuri de limbi străine, sport, dans, muzică sau pictură. Costurile pentru aceste activități variază între 200 și 1.000 de lei lunar.

Pentru a alege cele mai potrivite activități extrașcolare în Ploiești, poți consulta oferta publică de la Palatul Copiilor Ploiești. Aici cursurile sunt gratuite, însă există un număr limitat de locuri. Instituția organizează diverse cercuri, printre care și de aeromodele, balet, muzică sau teatru.

Cum Poieștiul oferă o gamă variată de opțiuni pentru dezvoltarea abilităților celor mici, ai și multe variante de centre private.

Dacă ai un copil pasionat de calculatoare, Logiscool oferă programe digitale și de programare. În cazul în care vrei să îți lasi copilul aici la vară, de dimineața până seara, scoți din buzunar pentru o săptămână 950 de lei. În acești bani intră diverse activități tip ateliere cu program în limba engleză și activități în aer liber, adaptate vârstelor, precum și masa de prânz și gustări.

În cazul în care vrei ca micuțul tău să facă sport și mișcare, îl poți înscrie la cursuri de înot, gimnastică și arte marțiale, la cluburile sportive locale. La Club Sportiv Municipal Ploiești, de exemplu, la karate se acceptă copii cu vârsta între 8 şi 14 ani. Antrenamentele se desfăşoară luni şi joi, de la ora 19:00, la Sala de Karate de la Stadionul „Ilie Oană”. Aceste cursuri sunt gratuite.

Sunt variante și pentru părinții cu copii cu nevoi speciale. Centrul Școlar de Educație Incluzivă Nr. 2 oferă programe de asistență educațională și terapeutic-recuperatorie pentru copiii cu cerințe educative speciale.

De asemenea, poți alege activități recreative, cum ar fi laser tag și air hockey la centrele de agreement. Un astfel de centru este Laser Tag Ploiești. În acest caz vârsta minimă este 7 ani, iar o repriză de joc te costă 40 de lei.

Meditațiile, spaima bugetului oricărei familii

În Ploiești, prețurile pentru meditații au crescut în ultimii ani, iar în 2026 o ședință costă, în medie, între 100 și 150 de lei. Cele mai căutate materii rămân matematica, limba română și o limbă străină, în special pentru pregătirea examenelor de Evaluare Națională și Bacalaureat.

Profesorii cu experiență sau rezultate foarte bune cer tarife mai mari, în timp ce ședințele online pot fi ceva mai accesibile.

Potrivit platformelor de profil și anunțurilor locale, în Prahova sunt numeroși meditatori care practică tarife de aproximativ 100 lei pe ședință. Însă, sunt și cazuri în care 2 ore de meditație îți scot din buzunar chiar și 150 de lei pe săptămână, ceea ce pune o presiune suplimentară pe bugetul familiei.

Cheltuielile zilnice

Transportul și pachetul pentru școală reprezintă alte costuri constante. În multe cazuri, doar sandwich-urile și gustările unui elev ajung la câteva sute de lei lunar.

Majoritatea părinților sunt de părere că, în contextul scumpirilor generale, este tot mai dificil să acopere toate nevoile copilului, fără să renunțe la alte cheltuieli importante.

Educația copiilor a devenit una dintre cele mai mari investiții

Luând în calcul toate cele expuse mai sus, putem deduce că educația și întreținerea copiilor reprezintă una dintre cele mai mari investiții pentru o familie. Deși statul oferă alocații și anumite programe de sprijin, mulți părinți consideră că acestea nu mai acoperă realitatea costurilor actuale.

Așa se face că familiile cu doi copii ajung adesea să cheltuiască peste jumătate din salariul lunar, doar pentru educație, haine și activități dedicate celor mici.

Pentru mulți români, întrebarea „cât costă să crești un copil?” nu mai are un răspuns simplu. Cert este că fiecare an școlar vine cu noi provocări financiare, iar părinții încearcă să găsească echilibrul între nevoile copiilor și posibilitățile familiei.