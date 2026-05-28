Iacării Acrobați vin la Avioane și Motoare – Ploiești Air Show 2026, Strejnicu, 30 mai. Intrarea liberă!

Una dintre cele mai spectaculoase formații private de acrobație aeriană din România, Iacării Acrobați – Aerobatic Yakkers, este confirmată la Avioane și Motoare – Ploiești Air Show 2026, eveniment care va avea loc pe 30 mai, la Aeroclubul Teritorial „Gheorghe Bănciulescu” Ploiești, de pe Aerodromul Strejnicu. Intrarea este liberă.

- Publicitate -

Iacării Acrobați, legendele acrobațiilor aeriene

Formația va evolua în cadrul show-ului aviatic cu două aeronave, pregătite pentru demonstrații spectaculoase și manevre care vor ține publicul cu ochii spre cer.

Iacării Acrobați zboară anual la peste 30 de show-uri aeriene în Europa, Orientul Mijlociu, Asia și Australia. Este prima formație privată de acrobație aeriană din România, după legendarii „Red Devils”.

- Publicitate -

Iacării Acrobați sunt cunoscuți pentru demonstrațiile în formație, manevrele la viteză mare, trecerile spectaculoase și conceptul de show aerian care combină acrobația cu efecte speciale, explozii simulate și scenarii de tip „dogfight”.

Avioane, acrobații, parașutiști, mașini, motociclete și roboți

Prezența Iacărilor Acrobați completează programul pregătit pentru ediția 2026 a evenimentului Avioane și Motoare, organizat pe 30 mai la Aerodromul Strejnicu.

Publicul va avea parte de avioane de acrobație, demonstrații aeriene, parașutiști, mașini spectaculoase, motociclete, roboți realizați de echipele de robotică din Prahova, show nocturn și momente pline de adrenalină, inclusiv curse între avioane și mașini și motociclete puternice.

- Publicitate -

Programul evenimentului

12:00 – Începe accesul publicului

Expoziție de mașini și motociclete de epocă

Demonstrații ale roboților echipelor de robotică din Prahova, premiate la concursuri internaționale

Street food

Expoziție de avioane și elicoptere civile și militare

14:00 – 17:00

Demonstrații aeriene, evoluții individuale și în formație, lansări de parașutiști, exerciții tactice

Extrageri câștigători tombolă

Paradă moto

17:00 – 21:00

- Publicitate -

Show aviatic

Curse bolizi/motocicletă vs. avioane de acrobație

Show pirotehnic

Extragere câștigători tombolă

21:15 – Foc de artificii

Avioane & Motoare

Sponsor principal: Arca Village

Sponsori: Feruccio Group, Hill House, Apa Nova Ploiești,Taverna Românești, MRS Residence Sinaia, Shopping City Ploieşti, Ledmax Electronics, Ecomaster

Parteneri: Consiliul Județean Prahova, Primăria Ploiești, Primǎria Târgşoru Vechi, Universitatea Petrol-Gaze din Ploiesti, Filarmonica „Paul Constantinescu’’ Ploieşti, Selgros, Senapan

Organizatori: Aeroclubul României, Grupul Observatorul Prahovean