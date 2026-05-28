Iacării Acrobați vin la Avioane și Motoare – Ploiești Air Show 2026, Strejnicu, 30 mai. Intrarea liberă!

Una dintre cele mai spectaculoase formații private de acrobație aeriană din România, Iacării Acrobați – Aerobatic Yakkers, este confirmată la Avioane și Motoare – Ploiești Air Show 2026, eveniment care va avea loc pe 30 mai, la Aeroclubul Teritorial „Gheorghe Bănciulescu” Ploiești, de pe Aerodromul Strejnicu. Intrarea este liberă.
Iacării Acrobați, legendele acrobațiilor aeriene
Formația va evolua în cadrul show-ului aviatic cu două aeronave, pregătite pentru demonstrații spectaculoase și manevre care vor ține publicul cu ochii spre cer.
Iacării Acrobați zboară anual la peste 30 de show-uri aeriene în Europa, Orientul Mijlociu, Asia și Australia. Este prima formație privată de acrobație aeriană din România, după legendarii „Red Devils”.
Iacării Acrobați sunt cunoscuți pentru demonstrațiile în formație, manevrele la viteză mare, trecerile spectaculoase și conceptul de show aerian care combină acrobația cu efecte speciale, explozii simulate și scenarii de tip „dogfight”.
Avioane, acrobații, parașutiști, mașini, motociclete și roboți
Prezența Iacărilor Acrobați completează programul pregătit pentru ediția 2026 a evenimentului Avioane și Motoare, organizat pe 30 mai la Aerodromul Strejnicu.
Publicul va avea parte de avioane de acrobație, demonstrații aeriene, parașutiști, mașini spectaculoase, motociclete, roboți realizați de echipele de robotică din Prahova, show nocturn și momente pline de adrenalină, inclusiv curse între avioane și mașini și motociclete puternice.
Programul evenimentului
12:00 – Începe accesul publicului
- Expoziție de mașini și motociclete de epocă
- Demonstrații ale roboților echipelor de robotică din Prahova, premiate la concursuri internaționale
- Street food
- Expoziție de avioane și elicoptere civile și militare
14:00 – 17:00
- Demonstrații aeriene, evoluții individuale și în formație, lansări de parașutiști, exerciții tactice
- Extrageri câștigători tombolă
- Paradă moto
17:00 – 21:00
- Show aviatic
- Curse bolizi/motocicletă vs. avioane de acrobație
- Show pirotehnic
- Extragere câștigători tombolă
21:15 – Foc de artificii
Avioane & Motoare
Sponsor principal: Arca Village
Sponsori: Feruccio Group, Hill House, Apa Nova Ploiești,Taverna Românești, MRS Residence Sinaia, Shopping City Ploieşti, Ledmax Electronics, Ecomaster
Parteneri: Consiliul Județean Prahova, Primăria Ploiești, Primǎria Târgşoru Vechi, Universitatea Petrol-Gaze din Ploiesti, Filarmonica „Paul Constantinescu’’ Ploieşti, Selgros, Senapan
Organizatori: Aeroclubul României, Grupul Observatorul Prahovean