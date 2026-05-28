De ce au fost acoperite mașinile din Ploiești cu praf în ultimele zile. Explicațiile specialiștilor

Mașinile ploieștenilor au fost acoperite în ultimele zile de un strat gros de praf, la prima vedere aparent polen. La solicitarea Observatorului Prahovean, Direcția Județeană de Mediu Prahova a transmis rezultatele probelor prelevate din mai multe zone ale Ploieștiului.

Nu se pune problema de poluare de la operatori economici

Nu este vorba despre o poluare provenită de la vreun operator economic din zonă. Reprezentanții instituției susțin că stratul pe care l-am găsit pe mașini este praf amestecat cu polen.

„În urma analizării datelor, s-a constatat faptul că nu au existat evenimente/accidente semnalate de operatorii economici de pe raza municipiului Ploiești și din împrejurimi, iar datele înregistrate pentru particulele în suspensie la cele 15 puncte de măsură nu au prezentat tendințe crescătoare în perioada analizată, acestea atingând valori maxime orare în jur de 30 µg/mc și valori medii zilnice care nu au depășit 20 µg/mc”, transmite DJM Prahova.

Ploile din ultima perioadă au antrenat praful de pe stradă și de pe câmpuri

Specialiștii de la Protecția Mediului Prahova explică faptul că ploile din ultima perioadă au antrenat praful de pe străzi și pe de câmpurile din apropierea orașului.

„Având în vedere condițiile meteorologice din această perioadă, când vântul a prezentat intensificări în special în perioada prânzului coroborate cu precipitațiile slabe înregistrate îndeosebi în ziua de 22.05.2026 și în dimineața zilei de 23.05.2026, perioada de polenizare intensă din lunile de primăvară, precum și dimensiunea acestor particule mai mari de 10 µm, se poate concluziona faptul că fenomenul observat este cauzat în principal de resuspensia particulelor de praf din interiorul orașului, dar și de pe terenurile agricole din exterior, împreună cu granulele de polen de la activitatea vegetației, care sunt ridicate în atmosferă ca urmare a vitezei vântului susținută din timpul zilei, ulterior acestea fiind antrenate la sol de precipitații”, se mai arată în răspunsul primit de la Direcția Județeană de Mediu Prahova.

