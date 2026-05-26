Ce e praful care a acoperit mașinile ploieștenilor. Protecția Mediului face verificări

Ploieștenii din mai multe zone ale Ploieștiului au sesizat că atmosfera este îmbibată cu praf. Direcția Județeană de Mediu Prahova face verificări.

Am primit pe adresa redacției un filmuleț de la un cititor care locuiește în cartierul Vest, pe Aleea Iezerului. Acesta surprinde stratul considerabil de praf, depus imediat după ce a spălat mașina, susține el. Mai mult, ploieșteanul povestește că atunci când deschide geamul pentru a aerisi casa, praful se depune instant pe pervaz și pe obiectele din casă.

Contactată de către Observatorul Prahovean, Direcția Județeană de Mediu Prahova confirmă situația. Reprezentanții instituției spun că se fac teste în această perioadă și urmează ca în două-trei zile să primească rezultatele analizelor. Acestea vor fi făcute publice prin intermediul unui comunicat de presă.

DJM Prahova a pimit astfel de sesizări și din zona Republicii. De asemenea, strat gros de praf s-a depus și pe mașinile parcate în zonele Dorobanțu și Sud- Bobâlna.

La prima vedere, pare a fi polen. Însă la atingere, are o cu totul altă textură. Astfel de fenomene apar de obicei primăvara și toamna, în perioada ploilor, din cauza particulelor de praf, antrenate în atmosferă, susțin specialiștii.