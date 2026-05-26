Rata șomajului în Prahova: 2,26% la sfârșitul lunii aprilie 2026. Peste 4.000 de șomeri vin din mediul rural

La sfârșitul lunii aprilie 2026, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Prahova figurau 5.977 de șomeri, dintre care 3.241 de femei, potrivit comunicatului de presă transmis de instituție. Rata șomajului înregistrat s-a menținut la 2,26%.

Din totalul persoanelor fără loc de muncă, 2.485 beneficiau de indemnizație de șomaj, în timp ce 3.492 erau șomeri neindemnizați. Cifrele scot în evidență și o realitate dureroasă a județului: 4.090 de șomeri provin din mediul rural, față de doar 1.187 din mediul urban — un decalaj care reflectă fragilitatea economică a comunităților mici din Prahova.

Cine sunt cei fără loc de muncă

Profilul șomerului prahovean rămâne unul îngrijorător din perspectiva nivelului de educație: 73% dintre cei înregistrați la AJOFM au doar studii gimnaziale sau școală profesională, 20% au absolvit liceul, iar doar 7% dețin o diplomă de studii superioare.

Pe grupe de vârstă, cei mai mulți șomeri au peste 55 de ani — 1.594 de persoane, adică 26% din total — urmați de categoria 40–49 de ani, cu 1.510 persoane (25%). La polul opus, tinerii sub 25 de ani reprezintă cel mai mic segment, cu 332 de persoane — 6% din total.

Situația ocupabilității, stabilită prin profilare, arată că 229 de persoane sunt considerate foarte greu ocupabile, 1.916 — greu ocupabile, 3.143 — mediu ocupabile, iar 689 se încadrează în categoria ușor ocupabile.

