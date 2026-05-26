Mașină dată în urmărire, oprită la Sinaia. Șoferul a fost încătușat după ce a lovit două autospeciale de poliție

Un bărbat care a plecat din Brașov la volanul unei mașini date în urmărire de polițiști a fost prins în Prahova, la Sinaia, după o cursă pe DN1 în timpul căreia a refuzat să oprească la semnalele agenților și a lovit două autospeciale de poliție. Incidentul a avut loc marți, 26 mai.

Potrivit unor surse apropiate anchetei, pe traseu au fost organizate mai multe filtre de poliție pentru oprirea autoturismului. La Sinaia a fost pregătit inclusiv dispozitivul Spike, banda cu țepi folosită pentru blocarea mașinilor urmărite în trafic.

Șoferul nu a mai ajuns însă în zona respectivă. În timpul cursei de pe DN1, acesta ar fi lovit două autospeciale de poliție, una de la IPJ Brașov și o alta de la IPJ Prahova.

Bărbatul a fost prins de polițiștii prahoveni imediat după impactul cu cea de-a doua autospecială. A fost scos din mașină și încătușat pe marginea drumului, iar acum se află în custodia poliției.

Din primele informații, individul nu este foarte cooperant, iar identitatea sa nu este cunoscută încă.

Polițiștii l-au testat pe șofer pentru alcool și droguri, iar rezultatele au fost negative. Cercetările continuă în acest caz.