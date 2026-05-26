COTAR cere amânarea noului sistem de taxare rutieră: „Să nu se facă haos pe șosele”

Transportatorii din România, reprezentați de COTAR, cer statului să amâne introducerea noului sistem de taxare rutieră (TollRo, STRR și tichetele de rută). Ei susțin că acesta nu este încă pregătit să funcționeze corect.

Pe scurt, organizația susține că sistemul vine prea „din scurt” și că ar putea apărea probleme mari în transporturi, dacă este lansat în această formulă. Ei spun că lipsesc încă testările, procedurile clare și integrarea completă cu firmele care vând roviniete și alte servicii.

COTAR avertizează că, fără o perioadă reală de tranziție, transporturile din România ar putea fi afectate. Acest lucru ar duce la întârzieri și blocaje în livrări și logistică.

De asemenea, transportatorii cer ca rovinietele deja cumpărate să rămână valabile până la expirare, nu să fie întrerupte odată cu introducerea noului sistem.

„ COTAR consideră inadmisibil ca rovinietele aflate în vigoare să înceteze artificial la data de 30 iunie/1 iulie 2026, înainte de expirarea perioadei pentru care utilizatorii au plătit. Rovinietele existente trebuie să rămână valabile până la termenul natural de expirare. În caz contrar, statul transferă asupra utilizatorilor costurile unei tranziții legislative și tehnice pe care aceștia nu au generat-o”, se arată în comunicatul de presă.

Ei mai cer:

să nu dispară plata cash și punctele fizice de plată

să nu existe o singură aplicație obligatorie (cea a CNAIR), ci mai multe variante

să fie păstrate firmele actuale care vând roviniete și servicii de taxare

introducerea noului sistem treptat, nu dintr-o dată

COTAR spune că nu este împotriva digitalizării, dar vrea ca schimbarea să fie făcută treptat și testat. Altfel ar putea crea probleme pentru șoferi, firme și stat.

Transportatorii cer așadar o amânare pentru noul sistem, pentru a fi siguri că funcționează corect, înainte de a fi aplicat.