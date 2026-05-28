De unde cumperi căpșuni și cireșe 100% românești, pe platoul Halelor Centrale

Pe o piață invadată de fructe importate din Grecia, Turcia și, mai rar, din Vestul Europei, pe platoul Halelor Centrale din Ploiești găsești mereu fructe de sezon românești.

- Publicitate -

Soții Stoica au grijă să aducă la taraba 19 marfă proaspăt culeasă din livezile și culturile din toată țara. În această perioadă, au la vânzare căpșuni și cireșe de la producători autohtoni, la prețuri mai mult decât decente, chiar mai mici decât în supermarket.

Fac asta de ani buni, fiind o afacere de familie. Domnul Stoica cutreieră țara în lung și lat după fructe proaspete, cu gust autentic, de la furnizori de încredere (proprietari de livezi și culturi) iar doamna Cristina se ocupă de vânzarea lor, fiind una dintre cele mai amabile persoane pe care le poți întâlni atunci când îți faci piața.

- Publicitate -

Indiferent de fructele aflate la vânzare, acestea vor fi vândute în mod onest, fără trucuri precum „punga neagră”, în care clientul se trezește acasă cu marfă stricată. Citește continuarea aici: recomandpe.ro