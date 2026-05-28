Bucureștean prins cu o alcoolemie record, la Poienarii-Burchii

Un bărbat în vîrstă de 52 de ani a fost prins de polițiștii prahoveni, conducând sub influența alcoolului. Aparatul etilotest a indicat o valoare de 1,06 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Potrivit unor surse apropiate anchetei, șoferul este din București. Acesta a fost oprit de polițiștii rutieri pentru un control „la data de 27 mai 2026, în jurul orei 09:15, pe strada Lemnului, în comuna Poienarii-Burchii, județul Prahova”, transmite Inspectoratul de Poliție Județean Prahova, într-un comunicat de presă. Bărbatul se deplasa către satul Cărbunari.

„În urma verificărilor efectuate, conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicând o valoare de 1,06 mg/l alcool pur în aerul expirat”, mai precizează IPJ Prahova.

Șoferul a fost condus la o unitate medicală, pentru recoltarea de probe biologice, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Polițiștii i-au întocmit dosar penal, pentru conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice.