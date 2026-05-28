Mihai Apostolache a renunțat la cele două proiecte pentru Republica de sub Castani

Republica de sub Castani a fost unul dintre subiectele fierbinți ale ședinței Consiliului Local Ploiești. Consilierul local Mihai Apostolache a propus trei zone pentru Republica de sub Castani, însă, în cadrul ședinței, a cerut retragerea celor două proiecte, invocând o serie de condiții. Una dintre acestea a fost ca scena de concerte să nu fie amplasată lângă Spitalul de Pediatrie. În plus, a solicitat prezentarea listei de evenimente.

„Republica de sub Castani nu ține locul calendarului cultural. Republica vrea să lege o comunitate în zona unei locații. Scena, am spus de mai multe ori, va găzdui doar evenimente mari. Avem doar două evenimente mari: Zilele Orașului și Republica Rock.

Zilele Orașului vor fi mutate în centru, trebuie discutat cu Jandarmeria, de unde a venit propunerea. Ar fi Republica Rock, unde scena ar urma să fie la Conpet”, a susținut Mihai Polițeanu.

Consilierul local Mihai Apostolache (România în Acțiune) și-a retras cele două proiecte de hotărâre prin care erau propuse trei zone pentru desfășurarea evenimentelor.

„Dacă, acum, la începutul ședinței Consiliului Local, asigurați comunitatea locală că scena pentru concertele din cadrul „Republicii de sub Castani” nu va mai fi amplasată aproape de Spitalul de Pediatrie, că stabiliți zone dedicate doar pe carosabil pentru alimentația publică pe Bulevardul Castanilor și că inițiați acțiuni și în zona centrală a orașului pentru a pune în valoare și această zonă, eu voi retrage cele două proiecte de pe ordinea de zi”, și-a argument decizia Mihai Apostolache.