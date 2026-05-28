Grindina a distrus viile din Ceptura: producători importanți reclamă pagube majore din cauza nefuncționării sistemului antigrindină

Miercuri noapte, 27 mai 2026, un episod sever de grindină a căzut în comuna prahoveană Ceptura, provocând pagube semnificative. Potrivit lui Robert Băicoianu, directorul executiv al Organizației Naționale Interprofesionale Vitivinicole (ONIV), au fost afectate mai multe culturi de viță-de-vie din zonă.
„Grindina a căzut noaptea trecută. Stația de lansare a rachetelor antigrindină estre situată în zona respectivă. Angajații A.A.S.N.A.C.P.sunt la serviciu dar păzesc incinta stației fără a putea acționa”, a declarat directorul ONIV pentru Observatorul Prahovean.
Culturile afectate aparțin unor producători locali importanți, cum ar fi: SERVE, Crama Ceptura și DaVino, potrivit sursei citate.
„Deocamdată nu se cunoaște exact suprafața afectată deoarece este umed terenul și nu se poate intra peste tot”, a mai declarat Rober Băicoianu.
Reamintim faptul că Sistemul Național Antigrindină și de creștere a Precipitațiilor este nefuncțional, la nivelul întregii țări, încă din 2025. În Prahova, acesta a fost oprit încă din iulie 2024.
Potrivit Ministerului Mediului, sistemul nu a fost reluat deoarece acesta nu îndeplinește condițiile legale pentru funcționare, neexistând un studiu de impact, absolut obligatoriu, prin lege, pentru continuarea funcționării acestuia.
Robert Băicoianu, directorul executiv al ONIV, este de părere că această situație nu ar fi existat dacă Sistemul Antigrindină ar fi fost funcțional.