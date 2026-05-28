Interzicerea jocurilor de noroc în Ploiești, blocată înainte de vot

După aproape o lună și jumătate de discuții și dezbateri publice, proiectul privind interzicerea jocurilor de noroc nu a mai intrat, joi, 28 mai, pe ordinea de zi a Consiliului Local Ploiești, pe motiv că nu are avize.
Aleșii locali au fost convocați, joi, 28 mai, la ședința Consiliului Local Ploiești, pe ordinea de zi figurând și proiectul privind interzicerea jocurilor de noroc pe raza municipiului.
„Evident, câtă vreme nu are avize, nu poate intra pe ordinea de zi a Consiliului Local”, a susținut Mihai Polițeanu, care a menționat însă că „este o decizie greșită” pentru comunitate, dar și pentru industrie.
Nu a fost dat niciun fel de aviz, pe motiv de lipsă de cvorum, de către Comisia VII – juridică, ordine publică, petiții și reclamații, din care fac parte:
Trofin Magdalena (Mișcarea Noi, Ploieștenii) – președinte
Marcu Valentin (PNL) – secretar
Sandu Octavian-Andrei (PSD)
Dumitru Raluca-Ioana (Mișcarea Noi, Ploieștenii)
Manu Anca-Ligia (AUR)
Asa coruptie si mafie ca in Ploiesti nu am vazut,in alte orase se pot interzice jocurile de noroc ,la noi hartii ,avize,dezbateri,o mizerie ! O mizerie de oras a ajuns Ploiestiul saracul bogat!
Mai nou si observatorulph are sponsor principal superbet dar ei sunt cei mai mari promotori ai interzicerii pariurilor :)) circ si paine de la Ploiesti
Este clar ca nu se vrea si ca sa umblat la aceste persoane,cum naiba la altii sa votat imediat numai la noi nu