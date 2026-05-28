Interzicerea jocurilor de noroc în Ploiești, blocată înainte de vot

După aproape o lună și jumătate de discuții și dezbateri publice, proiectul privind interzicerea jocurilor de noroc nu a mai intrat, joi, 28 mai, pe ordinea de zi a Consiliului Local Ploiești, pe motiv că nu are avize.

Aleșii locali au fost convocați, joi, 28 mai, la ședința Consiliului Local Ploiești, pe ordinea de zi figurând și proiectul privind interzicerea jocurilor de noroc pe raza municipiului.

„Evident, câtă vreme nu are avize, nu poate intra pe ordinea de zi a Consiliului Local”, a susținut Mihai Polițeanu, care a menționat însă că „este o decizie greșită” pentru comunitate, dar și pentru industrie.

Nu a fost dat niciun fel de aviz, pe motiv de lipsă de cvorum, de către Comisia VII – juridică, ordine publică, petiții și reclamații, din care fac parte:

Trofin Magdalena (Mișcarea Noi, Ploieștenii) – președinte

Marcu Valentin (PNL) – secretar

Sandu Octavian-Andrei (PSD)

Dumitru Raluca-Ioana (Mișcarea Noi, Ploieștenii)

Manu Anca-Ligia (AUR)