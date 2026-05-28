Tânăr de 18 ani, reținut la Ploiești pentru trafic de droguri. Ar fi vândut inclusiv copiilor

Un tânăr de 18 ani a fost reținut de procurorii DIICOT Ploiești, fiind cercetat pentru trafic de droguri de risc și mare risc. Printre consumatorii pe care îi aproviziona cu stupefiante se numărau și minori. VIDEO la finalul articolului.

Potrivit anchetatorilor, în perioada noiembrie 2025 – mai 2026, acesta ar fi procurat, deținut și vândut, în municipiul Ploiești, inclusiv către minori, diferite cantități de canabis, comprimate care conțineau clonazepam, precum și MDMA.

Drogurile ar fi fost vândute cu sume cuprinse între 60 și 100 de lei, în funcție de tipul substanței comercializate. De asemenea, tânărul ar fi oferit gratuit canabis, sub formă de țigarete confecționate artizanal.

În urma unei percheziții efectuate pe 27 mai, la domiciliul persoanei cercetate, polițiștii au descoperit și ridicat mai multe mijloace de probă.

Tot pe 27 mai 2026, procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Ploiești au dispus reținerea tânărului. Astăzi, 28 mai, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Prahova a fost sesizat cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Acțiunea a fost realizată de polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Ploiești, împreună cu procurorii DIICOT Ploiești, cu sprijinul polițiștilor IPJ Prahova și al jandarmilor Grupării Mobile de Jandarmi Ploiești.