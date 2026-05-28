Bărbat din Vărbilău, reținut după ce și-a bătut un vecin în stradă. Victima a ajuns la spital

Un bărbat de 63 de ani din Vărbilău a fost reținut pentru 24 de ore, după ce a agresat un alt localnic, în vârstă de 64 de ani, pe marginea unui drum din comună. Conflictul dintre cei doi ar fi pornit de la neînțelegeri mai vechi și a degenerat în violență fizică. (VIDEO)

Pe 27 mai, polițiștii din cadrul Poliției orașului Slănic au fost sesizați de nepotul victimei că unchiul său a fost bătut în timp ce mergea pe acostamentul DJ 101 T, în comuna Vărbilău.

În urma verificărilor, polițiștii au stabilit că incidentul s-ar fi petrecut pe 23 mai 2026, pe fondul unor discuții contradictorii mai vechi între victimă și agresor.

Din cercetările efectuate a reieșit că bărbatul de 64 de ani a fost lovit în zona feței și a avut nevoie de transport la spital pentru îngrijiri, medicii stabilind că are nevoie de patru zile de îngrijiri medicale.

Polițiștii au informat victima cu privire la posibilitatea emiterii unui ordin de protecție provizoriu, însă acesta a refuzat.

În baza probelor administrate, agresorul a fost reținut pentru 24 de ore.

În cauză a fost deschis dosar penal pentru lovire sau alte violențe. Cercetările sunt continuate de polițiști pentru stabilirea cu exactitate a situației de fapt și dispunerea măsurilor legale care se impun.