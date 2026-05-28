Bărbat din Ploiești, arestat după ce a agresat sexual două femei

Un ploieștean de 66 de ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce ar fi atins în zonele intime două femei, colege de serviciu. Una dintre agresiuni a avut loc în plină stradă, în zona Cantacuzino.

- Publicitate -

Potrivit anchetatorilor, victimele, în vârstă de 38 și 45 de ani, au reclamat incidentele pe 26 mai. Una dintre femei ar fi fost agresată pe stradă, iar cealaltă în sediul unei societăți comerciale din Ploiești.

Polițiștii de la Secția nr. 3 l-au identificat pe suspect după semnalmente și l-au reținut inițial pentru 24 de ore.

- Publicitate -

Ulterior, miercuri, 27 mai, instanța a decis arestarea preventivă a bărbatului pentru 30 de zile.

Cercetările continuă sub coordonarea procurorului de caz, într-un dosar penal pentru agresiune sexuală.