Reacția ministrului Educației după ce a fost acuzat că stătea pe telefon în timp ce o fetiță vorbea despre presiunea din școli: „Sunt doar un om”

Ministrul Educației, Mihai Dimian, a transmis un mesaj amplu după reacțiile apărute în urma dezbaterii din Senatul României privind sănătatea mintală a copiilor și adolescenților, unde Ilinca, o elevă de 11 ani, a izbucnit în lacrimi după ce a vorbit despre presiunea din școli. Criticat pentru faptul că a stat cu ochii în telefon în timpul discursului fetiței, ministrul a explicat că răspundea unor „urgențe” legate de activitatea ministerului și de proiecte PNRR.

Fetița, elevă în clasa a V-a, a vorbit în fața participanților despre anxietatea, stresul și lipsa sprijinului emoțional pe care mulți copii spun că le resimt zilnic din cauza testelor, temelor și presiunii de la școală.

După ce imaginile din timpul evenimentului au devenit virale, ministrul Educației a explicat joi, 28 mai, într-o postare pe pagina sa de Facebook, că participarea sa la eveniment fusese programată inițial doar pentru transmiterea unui mesaj și că agenda încărcată l-a obligat să gestioneze inclusiv probleme urgente legate de proiecte PNRR și activitatea ministerului.

Dimian a mai transmis că că își va dona salariul pentru perioada rămasă din mandat către Așezământul de copii „Sf. Ierarh Leontie”.

„Îmi pare rău dacă am ofensat pe cineva, dar vă invit să urmăriți întregul eveniment, nu doar extrasul respectiv, pentru a trage concluzii, în contextul dat. Puteți viziona intervențiile altor elevi, puteți discuta cu participanți pentru a vă forma o părere în legătură cu cele întâmplate la acest eveniment, puteți răspunde la mesajul Ilincăi care era adresat tuturor („voi”, profesori, părinți) nu doar mie, în particular.

Cât despre mine, sper să mă iertați dacă veți considera că am greșit și voi lucra fără plată în zilele rămase din acest mandat interimar, donând salariul de ministru Așezământului de copii “Sf. Ierarh Leontie”.

Eu sunt doar un om. Nu am în spate o echipă de imagine, un partid, un aparat de PR sau mecanisme sofisticate de comunicare. Mă interesează oamenii și ceea ce pot face concret pentru ei din poziția în care mă aflu.

Nu am acceptat această funcție într-o perioadă atât de dificilă și nu stau departe de familie pentru confruntări sterile, pentru imagine sau pentru jocuri de comunicare, ci din convingerea că sistemele pot fi îmbunătățite prin muncă serioasă și decizii responsabile”.