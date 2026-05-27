Ilinca, o fetiță de 11 ani, discurs viral în Parlament despre presiunea din școală și din familie: „În permanență profesorii tot ce vor este să ne încarce”

O elevă de doar 11 ani a oferit un moment emoționant în cadrul dezbaterii organizate marți, 26 mai, în Senatul României, pe tema sănătății mintale a copiilor și adolescenților. Ilinca, elevă în clasa a V-a, a vorbit în fața ministrului Educației, Mihai Dimian, despre presiunea pe care mulți copii spun că o resimt zilnic la școală: teste, teme, anxietate, judecată și lipsa sprijinului emoțional.

Discursul fetiței, rostit liber, a fost urmărit cu atenție de către cei prezenți în sală. La final, copilul a izbucnit în lacrimi.

Discursul integral al Ilincăi:

„Bună ziua, eu sunt Ilinca. Sunt elevă de clasa a V-a și mulțumesc pentru că sunt aici. Aș vrea să încep spre a vă spune că voi ne interziceți telefoanele, dar nu ne învățați să le folosim corect. Ne spuneți că trebuie să facem mișcare, dar nu ne acordați cadre unde putem să facem asta.

Ne interziceți tot felul de lucruri și tot în același timp, noi nu știm, de fapt, efectul lor. De ce să-mi spui mie că inteligența artificială nu este bună, dacă tu nu-mi explici de ce? De ce credeți că majoritatea copiilor simt o presiune pe ei la școală și urăsc locul acela?

E foarte simplu: pentru că colegii îi judecă în permanență. Profesorii nu le acordă niciun pic de atenție. Știu că în următoarea săptămână trebuie să dea 10 milioane de teste, în condițiile în care mai au 10 milioane de teste în spate, necorectate și neaduse.

Știu că nu pot să se trezească dimineață fără să se gândească că vor ajunge la școală unde cineva o să-l judece. Știu în permanență că cineva în spate îi spune că nu este ok ce face. Eu sunt un copil care practică consiliere. Vă spun din experiență că ne judecă foarte mulți oameni. Eu sunt judecată excesiv și consider că nu este în regulă.

Și dacă învățăm să ne implicăm un pic și să fim mai empatici cu alții… Dar tot acasă ajungem și părinții ne zic că n-am făcut ceva bine, pun presiune pe noi, ne spun că trebuie să ajungem ceva și tot ei nu știu să ne explice, nu știu să ne ajute când avem nevoie.

Ajungem extenuați, cu bateriile sociale scăzute rău. Suntem la zero. Avem zile în care pur și simplu ne dorim să nu fim în anumite locuri și suntem obligați. În permanență profesorii tot ce vor este să ne încarce.

Am o profesoară de română care anul ăsta mi-a dat 27 de cărți de citit din care n-am înțeles niciuna. Temele sunt din ce în ce mai multe și eu n-am crezut că o să fie așa. Eu îmi doresc proiecte, îmi doresc lucruri din care să învăț. Nu îmi doresc în permanență să-mi stea cineva în spate, să-mi dea teme, teste și tot felul de voci care să se audă din spate spunându-mi că nu sunt cineva și că nu merită această atenție și că sunt zero”.

Momentul a fost aplaudat de cei prezenți la dezbatere. Imaginile au ajuns rapid pe rețelele sociale, unde mulți părinți și profesori au spus că fetița a descris exact presiunea pe care o resimt elevii în școli.

Psiholog: „Presiunea constantă și critica permanentă pot afecta grav dezvoltarea emoțională a copiilor”

După discursul emoționant al Ilincăi, psihologul și psihoterapeutul ploieștean Isabela Alexe a explicat că mesajul transmis de copil reflectă probleme reale și grave cu care se confruntă mulți copii din România.

„O fetiță de 11 ani a plâns în fața Senatului României vorbind despre judecată, epuizare, neascultare și lipsă de sens. Această scenă ne invită să răspundem la o întrebare onestă: cât din ceea ce facem servește cu adevărat nevoilor copiilor?

Ilinca a spus simplu, direct, fără terminologie de specialitate, ceea ce cercetătorii în psihologia dezvoltării, specialiștii în sănătate mintală și terapeuții care lucrează cu copii și adolescenți spun de mult timp.

Judecata permanentă este mult mai mult decât o experiență emoțional neplăcută. Ea devine un stres cronic care sabotează exact acele funcții executive de care copilul are nevoie pentru a învăța. Nevoia de competență este una dintre nevoile psihologice de bază ale ființei umane.

A te simți competent nu înseamnă a lua note mari. Înseamnă a te simți capabil să înțelegi, a experimenta, a greși în siguranță și a progresa. Cele 27 de cărți neînțelese și multitudinea de teste neexplicate creează neputință și convingerea că efortul nu duce nicăieri.

Copilul nu cere să i se dea răspunsuri, ci să fie ajutat să gândească. Din perspectivă psihologică mintea în dezvoltare se construiește prin exercițiul înțelegerii și al conexiunilor. Trăim într-o lume în care copiii sunt înconjurați de stimuli, informații, tehnologii pe care sistemul educațional le ignoră sau le interzice fără explicație.

În felul acesta îi aruncăm pe copiii noștri nepregătiți într-o lume pe care nu o pot înțelege.Îi aruncăm într-un spațiu lipsit de siguranță, fără modele de gândire, fără adulți care să gândească împreună cu el”, a transmis Isabela Alexe.

VIDEO (sursa: edupedu.ro)