Jocurile de noroc, interzise la Boldești-Scăeni. Vot decisiv în Consiliul Local

Consiliul Local Boldești-Scăeni a aprobat, marți, 26 mai, hotărârea prin care activitățile de jocuri de noroc vor fi interzise pe raza localității. Decizia a fost motivată de problemele sociale și economice semnalate de cetățeni din localitate.

Hotărârea adoptată de aleșii locali prevede că operatorii economici nu vor mai putea desfășura astfel de activități după expirarea autorizațiilor aflate în prezent în vigoare.

Consultări publice și sondaj pe Facebook

Contactat telefonic de Observatorul Prahovean, primarul orașului Boldești-Scăeni, Florin Dincă (PNL), a declarat că decizia a fost luată după consultări publice și în urma numeroaselor reclamații venite din partea locuitorilor.

„Proiectul a stat în transparență publică, potrivit legii, iar pentru a ne forma o opinie am lansat și un sondaj pe Facebook. Cei mai mulți dintre cei care au răspuns au fost de acord cu închiderea acestei activități”, a declarat edilul.

În plus, potrivit edilului, jocurile de noroc au avut un impact negativ asupra comunității, mai ales în cazul persoanelor vulnerabile și al familiilor afectate de dependență.

„Au existat mai multe probleme legate de jocurile de noroc, inclusiv incidente semnalate de cetățeni. Aceste activități au generat situații dificile atât pentru persoanele dependente, cât și pentru familiile acestora”, a mai precizat Florin Dincă.

Când va fi oprită activitatea sălilor de noroc

Primarul orașului a explicat că activitatea sălilor de jocuri de noroc nu va fi suspendată imediat, ci după expirarea autorizațiilor existente.

„Conform hotărârii aprobate, organizatorii de jocuri de noroc nu vor mai putea desfășura această activitate după expirarea autorizațiilor. Pe raza localității există cinci astfel de spații. Din câte știu, pentru trei dintre spații, situate în zona centrală, autorizația este valabilă până în luna august”, a declarat edilul.

Vot majoritar în Consiliul Local Boldești-Scăeni

Proiectul de hotărâre privind interzicerea jocurilor de noroc a fost adoptat cu 12 voturi „pentru”, o abținere și o neparticipare, din totalul celor 16 consilieri locali prezenți la ședință.

Potrivit informațiilor din cadrul ședinței, proiectul a fost susținut de consilierii locali ai PNL, PSD și PMP, în timp ce aleșii locali de la AUR s-au abținut.