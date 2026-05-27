Țigările electronice și dispozitivele de vapat, interzise în spațiile publice închise. Legea a trecut de Senat

Senatul a adoptat miercuri, 27 mai, proiectul de lege care interzice utilizarea țigărilor electronice și a dispozitivelor de încălzire a tutunului în spațiile publice închise, mijloacele de transport în comun și locurile de joacă pentru copii. Au fost 40 de voturi „pentru”, 22 „contra” şi 14 abţineri.

Potrivit actului normativ, „se interzice fumatul, a ţigaretelor electronice, a flacoanelor de reumplere pentru ţigaretele electronice, a dispozitivelor electronice pentru încălzirea tutunului şi a produselor destinate inhalării fără ardere din înlocuitori de tutun, în toate spaţiile publice închise, spaţiile închise de la locul de muncă, mijloacele de transport în comun, locurile de joacă pentru copii”.

Iniţiatorii proiectului, parlamentari ai POT, au arătat în expunerea de motive a proiectului că „o astfel de măsură i-ar încuraja pe fumători să reducă sau să renunţe la consumul produselor de tutun, iar pe nefumători i-ar descuraja să înceapă să consume astfel de produse şi i-ar proteja de efectele deosebit de grave ale fumatului pasiv”.

Senatul este primul for sesizat cu acest proiect. Mai departe, legea merge la Camera Deputaţilor, care este for decizional.