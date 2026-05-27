Cum a ajuns o stradă din Ploiești un uriaș tomberon ilegal [FOTO-VIDEO]

După ce Observatorul Prahovean a publicat articolul Un bărbat a fost filmat când aruncă deșeuri pe domeniul public din Ploiești, în urma căruia Poliția Locală s-a sesizat și a luat măsuri, mai mulți cititori care locuiesc în zonă ne-au semnalat și alte cazuri.

Astfel, un locatar ne-a trimis imagini cu un bărbat care depozitează ilegal deșeuri transportate cu un cărucior, însoțite de următorul mesaj:

„Acest individ abandonează frecvent deșeuri la blocul R5 sau R6. Autoritățile locale îl cunosc de ani de zile. S-au făcut adrese, sesizări, filmări. Nimic nu a ajutat la rezolvarea problemei. Individul locuiește într-o casă în spatele blocului R6”.

Un alt cititor a surprins momentul în care doi bărbați aruncă deșeuri din construcții.

„Aceste deșeuri au fost abandonate la blocul R3 acum câteva săptămâni. De fapt, strada Nucetului e un fenomen în acest subiect. Ar fi interesant de știut ce sume de bani sunt cheltuite pentru ridicarea lor și cine sunt beneficiarii sumelor plătite de la bugetul Primăriei”, ne-a transmis cititorul.

„Am făcut sesizări peste sesizări și nu se ia nicio măsură! Dacă se poate un reportaj despre gunoiul și mizeria de pe strada Nucetului, nr. 60, bloc R6, poate vede și domnul primar ce se întâmplă și cum suntem obligați să trăim din cauza celor care nu au nicio treabă, nicio frică de autorități, absolut nimic! Este vară și miroase îngrozitor…”, a fost un alt mesaj care a însoțit imaginea de mai jos:

Observatorul Prahovean a sesizat atât Poliția Locală Ploiești, cât și reprezentanții Primăriei Ploiești.

UPDATE Viceprimarul Ploieștiului, Zoia Staicu (PNL), a declarat pentru OPH că va transmite operatorului de salubritate să curețe zona, ceea ce s-a și întâmplat în cursul aceleiași zile: