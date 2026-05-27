Amenzi de aproape 4 milioane de lei pentru companiile de taxi care au blocat aplicația Clever la aeroportul din București

Consiliul Concurenței a sancționat COTAR, FORT și 18 companii de taxi cu amenzi totale de 3.976.789 lei (779.762 euro), după ce acestea s-au înțeles să elimine aplicația agregatoare Clever din aeroportul Henri Coandă, a transmis Consiliul Concurenței miercuri, 27 mai 2026, printr-un comunicat de presă.

Investigația autorității de concurență a stabilit că asociațiile patronale COTAR și FORT, împreună cu cele 18 firme de taximetrie, și-au coordonat acțiunile pentru a scoate din incinta aeroportului Compania Clever Tech SRL, operatorul unei aplicații care agrega oferta mai multor șoferi de taxi. Concret, aceștia au făcut presiuni asupra Companiei Naționale Aeroporturi București S.A. (CNAB) să șteargă aplicația Clever de pe terminalele touch-screen prin care pasagerii comandau taxiuri.

Care sunt companiile sancționate

Companiile sancționate sunt: Cristaxi Service SRL, Auto Cobălcescu SRL, Meridian Taxi SRL, As Taxi 2003 SRL, Compania de Taximetrie Speed Taxi SRL, D’Artex Star SRL, Autogeneral SA, Lion Quick Taxi SRL, Street Taxi SRL, Simbol Fly Consulting SRL, Speed Taxi SRL, Bageti Star SRL, Dinamic Taxi SRL, Dispecerat Perfect SRL, Fast Transport Auto SRL, Grand Auto Taxi SRL, Grant Taxi Service SRL și Grant Taxi Speed SRL.

Cinci dintre acestea, și anume: FORT, Auto Cobălcescu SRL, Meridian Taxi SRL, Cristaxi Service SRL și Grand Auto Taxi SRL, și-au recunoscut fapta anticoncurențială și au beneficiat de reduceri ale amenzilor.

Ce schimbări urmează la aeroport

Pe lângă sancțiunile financiare, Consiliul Concurenței a impus și CNAB o serie de angajamente prin care aeroportul se obligă să asigure accesul tuturor operatorilor de transport în condiții transparente, nediscriminatorii și previzibile.

Astfel, CNAB nu va mai putea interveni în privința tipurilor de aplicații care rulează pe terminalele touch-screen și va permite atât aplicațiilor agregatoare, cât și celor de ride-sharing să funcționeze la aeroport, nu doar aplicațiilor companiilor de taxi, ca până acum.

Spațiile pentru terminalele touch-screen vor fi atribuite exclusiv prin licitație cu strigare organizată de Bursa Română de Mărfuri, iar fiecare companie participantă va putea câștiga un singur spațiu, indiferent de câte oferte depune. Aceasta este o regulă menită să diversifice oferta pentru pasageri.

Decizia Consiliului Concurenței urmează să fie publicată integral pe site-ul instituției, după eliminarea informațiilor confidențiale.

Reamintim faptul că Legea concurenței interzice orice înțelegeri între companii care împiedică, restrâng sau denaturează concurența pe piața românească.