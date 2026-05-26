Un bărbat a fost filmat când aruncă deșeuri pe domeniul public din Ploiești

Un cititor al Observatorului Prahovean ne-a transmis imagini în care se vede cum o persoană abandonează o cantitate considerabilă de deșeuri pe domeniul public, din bena unui vehicul.

Potrivit sesizării primite la redacție, incidentul ar fi avut loc duminică, 25 mai 2025, în jurul orei 18:00, pe strada Nucetului din Ploiești.

În imaginile transmise se observă cum deșeurile sunt descărcate pe domeniul public dintr-un vehicul.

„Vă supun atenției un filmuleț în care se vede cum un individ abandonează pe domeniul public o cantitate considerabilă de deșeuri, pe care o basculează din bena unui vehicul”, a transmis cititorul.

Autorul sesizării speră ca autoritățile să ia măsurile legale care se impun, inclusiv identificarea persoanei responsabile și sancționarea faptei.

Abandonarea deșeurilor pe domeniul public reprezintă o problemă frecvent semnalată în Ploiești și în localitățile din jur, mai ales în zone mai puțin circulate sau la marginea cartierelor.

Observatorul Prahovean a transmis sesizarea Poliției Locale Ploiești pentru verificări și măsurile impuse de legislația.

Reamintim că abandonarea deșeurilor în Ploiești se sancționează cu amenzi între 5.000 și 15.000 lei pentru persoane fizice, respectiv 40.000 și 60.000 lei pentru persoane juridice. În funcție de gravitatea faptei, autoritățile pot confisca vehiculul folosit la transport.