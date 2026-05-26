Incendiu la o locuință din Ploiești: pompierii au salvat imobilul dar și trei animale de companie

Un incendiu a izbucnit în cursul dimineții de marți, 26 mai 2026, la o locuință situată pe strada Petrarca din municipiul Ploiești. Pompierii militari au intervenit rapid pentru limitarea pagubelor.

Focul a fost semnalat în jurul orei 10:00, iar la fața locului au fost mobilizate trei autospeciale de stingere cu apă și spumă, alături de o ambulanță SMURD. Când au ajuns pompierii, flăcările se manifestau la nivelul acoperișului, pe o suprafață de aproximativ 100 de metri pătrați, însă au fost localizate în cel mai scurt timp de echipajele Detașamentului 1 Ploiești.

Intervenția rapidă a pompierilor militari a făcut posibilă salvarea imobilului, dar și a locuințelor învecinate. Nu au fost înregistrate victime umane.

Nici micile vieți ale animăluțelor n-au fost uitate. Pompierii au scos în siguranță din imobilul cuprins de flăcări doi căței și o pisică, o parte tăcută, dar emoționantă a unei operațiuni fără pierderi.

La finalizarea intervenției, specialiștii au stabilit că incendiul a pornit, cel mai probabil, dintr-un scurtcircuit electric.