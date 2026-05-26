Interzicerea jocurilor de noroc la Ploiești a încins spiritele. Trei ore de acuzații și tensiuni

Dezbaterea publică organizată de Primăria Ploiești pe tema interzicerii jocurilor de noroc în municipiu a transformat, luni seară, sala Teatrului „Toma Caragiu” într-un spațiu al confruntărilor directe dintre autorități, operatorii din industrie și angajații din domeniu. De departe cea mai neinspirată intervenție a fost cea a consilierului local Gheorghe Sîrbu (PSD) care a părut mai degrabă o încercare de a câștiga simpatia unei săli ostile proiectului de hotărâre.

- Publicitate -

Timp de aproape trei ore, luni, 25 mai, începând cu ora 17.00, reprezentanți ai administrației locale, psihologi, polițiști, consilieri locali, dar și persoane care lucrează în sălile de jocuri de noroc au încercat să-și susțină punctele de vedere într-una dintre cele mai urmărite dezbateri publice organizate în ultimii ani la Ploiești.

Miza a fost una uriașă: proiectul de hotărâre propus de administrația locală prevede interzicerea organizării și exploatării jocurilor de noroc pe raza municipiului Ploiești.

- Publicitate -

Citește și: Jocurile de noroc, interzise la Ploiești. Ce prevede proiectul și la cât ajung amenzile

O sală plină și două tabere clar delimitate

Încă de la început s-a văzut că dezbaterea nu va semăna cu cele dedicate bugetului local sau Planului Urbanistic General. Cei mai numeroși participanți au fost reprezentanții industriei jocurilor de noroc și angajații sălilor de jocuri, veniți inclusiv din București.

De cealaltă parte s-au aflat oameni care au vorbit despre dependență, distrugerea familiilor și efectele sociale generate de proliferarea sălilor de jocuri de noroc în oraș.

- Publicitate -

În multe momente, atmosfera a devenit tensionată, iar intervențiile au fost întrerupte de aplauze, murmure sau reacții ironice venite din sală.

„Nu-mi doresc să funcționeze o sală de noroc lângă teatru”

Dezbaterea a fost deschisă de directorul Teatrului „Toma Caragiu”, Mihaela Rus, moderatorul întâlnirii. Aceasta a povestit cum s-a schimbat atmosfera după apariția unei săli de jocuri în apropierea teatrului.

„Nu-mi doresc ca în vecinătatea teatrului sau în centrul orașului să funcționeze o sală de noroc”, a spus Mihaela Rus, una dintre primele declarații ferme și clare împotriva acestui fenomen.

- Publicitate -

Primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu, și-a reafirmat public poziția împotriva jocurilor de noroc și a explicat că proiectul a parcurs etapele legale de transparență.

„Poziția mea a fost exprimată public, de mai multe ori, este materializată inclusiv prin acest proiect de hotărâre de Consiliu Local. Am ajuns la momentul acestei dezbateri sau întâlniri, exprimarea unor puncte de vedere, clar că vor fi divergente”, a declarat edilul.

Poliția și psihologii au vorbit despre efectele dependenței

Unul dintre momentele importante ale dezbaterii a fost prezentarea făcută de reprezentanții IPJ Prahova, care au vorbit despre incidentele semnalate în apropierea sălilor de jocuri de noroc. Statistica a fost combătută rapid de cei direct interesați, care au susținut că în multe cazuri ei au solicitat intervenția oamenilor legii.

- Publicitate -

În același registru au fost și intervențiile specialiștilor din domeniul psihologiei și tratării adicțiilor. Valeriu Florea, reprezentant al Clinicii Independent din Chițorani, a prezentat cazuri concrete ale unor persoane care au ajuns să își trateze dependența de jocuri de noroc.

Angajații din sălile de jocuri au cerut soluții

De partea cealaltă, angajații și reprezentanții operatorilor de jocuri de noroc au susținut că o eventuală interzicere totală a activității va produce concedieri, dar va veni la pachet cu efecte economice, în condițiile în care la bugetul de stat nu vor mai ajunge taxele aferente acestei activități.

Amânarea implementării proiectului, reluarea discuțiilor, identificarea unor soluții pentru angajații care riscă să își piardă locurile de muncă au fost doar câteva dintre temele celor abordate de cei care s-au poziționat clar împotriva proiectului de hotărâre. Unii au avansat chiar idea că ar fi de acord cu eliminarea sălilor de jocuri din centrul orașului sau de la parterul blocurilor, însă nu cu interzicerea totală pe raza municipiului.

- Publicitate -

Consilierul Gheorge Sîrbu, pro și contra în același timp

Una dintre cele mai controversate intervenții ale serii i-a aparținut consilierului local Gheorghe Sîrbu (PSD), care a încercat să capitalizeze emoțional nemulțumirea angajaților din industria jocurilor de noroc prezenți în sală.

Deși s-a arătat și pro, dar și contra interzicerii păcănelelor, discursul său a fost construit în jurul situației angajaților care și-ar putea pierde locurile de muncă, într-un moment în care sala era dominată numeric de reprezentanții industriei.

„După ce am aflat situația angajaților din sălile de jocuri de noroc, voi ști cum voi vota proiectul”, a afirmat acesta, declarație care a fost imediat răsplătită cu aplauze din partea celor prezenți.

- Publicitate -

Intervenția consilierului PSD a părut mai degrabă o încercare de a câștiga simpatia unei săli ostile proiectului de hotărâre decât o poziționare clară într-o dezbatere care a avut în centru efectele sociale ale dependenței de jocuri de noroc.

La polul opus, intervenția asumată a deputatului Felix Bulearcă (USR), care s-a pronunțat ferm împotriva acestui fenomen, a fost primită cu reticență din partea celor din domeniul jocurilor de noroc.

În sală au mai fost prezenți viceprimarul Ploieștiului, Zoia Staicu (PNL), dar și consilierii locali Florin Ioniță (PNL) și Mihai Apostolache (România în Acțiune), dar și consilierul județean Cătălin Ignat (USR).

- Publicitate -

Decizia finală, joi, în Consiliul Local Ploiești

Proiectul privind interzicerea jocurilor de noroc pe raza municipiului Ploiești urmează să intre joi, 28 mai, pe masa Consiliului Local. După dezbaterea de luni, rămâne posibilitatea depunerii unor amendamente, însă pozițiile par deja greu de conciliat.

În schimb, reacțiile celor care au urmărit dezbaterea online, în transmisiunea Observatorul Prahovean, au fost în mare parte favorabile interzicerii păcănelelor în municipiu, în condițiile în care subiectul este unul dintre cele mai sensibile.