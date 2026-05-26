Observatorul Prahovean

TCE a depus plângere după ce trei tineri au vandalizat o stație din Ploiești

Autor: Roxana Tănase
Trei tineri au fost surprinși în timp ce distrugeau o stație de autobuz din zona Bariera București din Ploiești. După apariția imaginilor pe rețelele de socializare, Transport Călători Express (TCE) a depus plângere penală și cere recuperarea prejudiciului.

TCE Ploiești a depus plângere penală după vandalizarea unei stații de autobuz din zona Bariera București, unde trei tineri au fost filmați în timp ce distrugeau un panou din plexiglas.

Imaginile au fost publicate pe grupul de Facebook „Ploieșteni de pretutindeni” și au generat numeroase reacții în mediul online, după ce scena de vandalism a devenit virală pe grupurile locale.

„TCE a depus plângere penală în legătură cu distrugerea unei stații de așteptare, fapt semnalat ieri pe rețelele de socializare. Așteptăm luarea măsurilor legale și mulțumesc anticipat Poliției”, a anunțat, marți, 26 mai, Mihai Polițeanu, primarul municipiului Ploiești.

Reprezentanții Transport Călători Express (TCE) au precizat că societatea s-a constituit parte civilă pentru recuperarea prejudiciului provocat prin distrugerea stației.

„TCE a depus o plângere la Poliția Municipiului și s-a constituit parte civilă pentru recuperarea prejudiciului”, a precizat Nicolae Alexandri, director tehnic al SC Transport Călători Express.

