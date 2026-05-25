Jocurile de noroc, interzise la Ploiești. Ce prevede proiectul și la cât ajung amenzile

Municipiul Ploiești ar putea deveni, la finele lunii mai, unul dintre orașele din România care interzic jocurile de noroc pe raza localității. Proiectul de hotărâre va fi discutat în ședința Consiliului Local programată joi, 28 mai. Dacă propunerea va fi aprobată, majoritatea sălilor de jocuri și agențiilor de pariuri nu vor mai putea funcționa în oraș după expirarea autorizațiilor.

Documentul prevede câteva excepții, dar și sancțiuni consistente pentru operatorii care nu respectă noul regulament propus.

Potrivit proiectului de hotărâre aflat pe ordinea de zi a Consiliului Local, organizarea și exploatarea activităților de jocuri de noroc vor fi interzise pe raza municipiului Ploiești.

Practic, Primăria Ploiești nu va mai emite autorizații de funcționare pentru operatorii de jocuri de noroc, cu excepția cazurilor prevăzute expres în hotărâre.

Ce excepții sunt prevăzute în proiect

Proiectul de hotărâre include și câteva derogări importante. Astfel, vor fi permise în continuare jocurile loto tradiționale organizate și exploatate de Compania Națională „Loteria Română” SA.

De asemenea, vor putea funcționa activitățile de pariuri sportive organizate în incinta Complexului Hipodrom Ploiești, în spațiile stabilite de Clubul Sportiv Municipal Ploiești.

Autoritățile locale propun și un regulament special pentru desfășurarea activităților loto tradiționale.

Ce se întâmplă cu operatorii care au deja autorizații

Operatorii economici care dețin deja autorizații de exploatare emise de Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc își vor putea continua activitatea doar până la expirarea documentelor aflate în vigoare.

Potrivit proiectului, operatorii exceptați vor avea nevoie și de autorizație de funcționare emisă conform regulamentului local.

Amenzi de până la 5.000 de lei pentru nerespectarea regulamentului

Proiectul introduce și o serie de sancțiuni pentru operatorii care nu respectă noile reguli. În funcție de gravitatea abaterilor, autoritățile vor putea aplica: avertismente, amenzi contravenționale și retragerea autorizației de funcționare.

Cea mai mare amendă prevăzută în regulament este cuprinsă între 2.500 și 5.000 de lei. Printre obligațiile stabilite în proiectul de hotărâre se numără: interzicerea accesului minorilor în spațiile de joc și raportarea incidentelor grave către autorități. Totodată, operatorii sunt obligați să asigurare liniștea și ordinea publică în interiorul și în exteriorul locațiilor;

Pe lista de obligații este inclusiv antifonarea spațiilor aflate la parterul blocurilor sau în apropierea locuințelor. În plus, programul de funcționare nu va putea depăși ora 20.00.

Decizia finală, în ședința Consiliului Local Ploiești

Proiectul de hotărâre privind interzicerea jocurilor de noroc la Ploiești urmează să fie dezbătut și votat de consilierii locali în ședința din 28 mai.

Dacă va fi adoptată, măsura va schimba semnificativ modul în care funcționează industria jocurilor de noroc în municipiu. Joi, 25 mai, începând cu ora 17.00, Primăria Ploiești a organizat o dezbatere publică pe tema proiectului la Teatrul Toma Caragiu.

Reamintim faptul că Observatorul Prahovean a demarat încă de la finele lunii februarie o campanie pentru determinarea autorităților de a restricționa jocurile de noroc pe raza municipiului.