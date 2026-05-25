Mergi la piscină în Prahova? Ce trebuie să știi despre analizele la apă și controalele DSP

Înaintea sezonului estival, Direcția de Sănătate Publică Prahova a transmis, la solicitarea Observatorului Prahovean, informații despre funcționarea piscinelor și bazinelor de înot din județ, controalele făcute de instituție și obligațiile operatorilor.

Piscinele nu trebuie autorizate de DSP Prahova

Una dintre cele mai importante precizări este că piscinele cu acces public nu trebuie autorizate sanitar obligatoriu de DSP Prahova, așa cum se întâmplă în cazul altor activități.

Acestea funcționează în baza declarației pe proprie răspundere, prin înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului. DSP Prahova poate emite, la cererea titularului activității, certificarea conformității cu normele de igienă și sănătate publică, însă această notificare nu este obligatorie pentru activitatea de piscină.

În evidențele DSP Prahova figurează, totuși, două unități autorizate sanitar, ambele fiind bazine de înot: bazinul didactic de înot din Cornu de Jos, strada Aniniș nr. 17, și bazinul didactic de înot – Club Sportiv Câmpina, din Câmpina, strada Nicolae Bălcescu nr. 45.

Apa trebuie analizată o dată la două săptămâni

Chiar dacă piscinele nu au obligația unei autorizări sanitare directe din partea DSP, operatorii trebuie să respecte normele igienico-sanitare prevăzute de lege. Cea mai importantă obligație în perioada de funcționare este monitorizarea calității apei.

Potrivit DSP Prahova, apa din piscine și bazine de înot trebuie verificată prin analize de laborator o dată la două săptămâni. Sunt urmăriți parametri fizico-chimici precum limpezimea, concentrația clorului rezidual liber, pH-ul și temperatura apei, dar și parametri microbiologici, printre care bacterii coliforme, Escherichia coli, Enterococi și Pseudomonas aeruginosa.

Responsabilitatea monitorizării calității apei revine operatorului piscinei. Acesta trebuie să asigure buna funcționare a piscinei, respectarea condițiilor de igienă și păstrarea registrelor în care sunt trecute rezultatele analizelor, valorile pH-ului, concentrațiile dezinfectantului, temperatura apei, periodicitatea de primenire și modalitatea de dezinfecție a bazinelor. Astfel, administartorii au obligația de a verifica o dată la două săptămâni calitatea apei la un laborator acreditat.

Pentru ce a dat amenzi DSP Prahova

În răspunsul transmis redacției Observatorul Prahovean, DSP Prahova precizează că efectuează controale inopinate pentru monitorizarea calității apei și verificarea respectării normelor de igienă.

În anul 2025, instituția a verificat 27 de unități, respectiv piscine și bazine de înot. În urma controalelor au fost constatate mai multe nereguli, printre care lipsa instruirii angajaților privind noțiunile de igienă, neîntocmirea planului de supraveghere și control intern, neîncadrarea apei în parametrii prevăzuți de lege, nerespectarea frecvenței analizelor și lipsa personalului instruit pentru activități de salvamar.

Pentru abaterile constatate, DSP Prahova a aplicat 12 sancțiuni, dintre care 9 avertismente și 3 amenzi contravenționale, în valoare totală de 16.000 de lei.

Instituția precizează că nu a fost dispusă suspendarea activității niciunui agent economic. În schimb, în cazurile în care probele de apă au avut rezultate neconforme, DSP a dispus interzicerea utilizării piscinelor sau bazinelor până la încadrarea apei în parametrii legali.

Ce trebuie să facă cei care merg la piscină

DSP Prahova recomandă persoanelor care merg la piscină să respecte regulamentul afișat la intrare, să facă duș înainte de intrarea în bazin și să treacă prin pediluviu sau prin dușul pentru picioare.

Accesul în piscină este interzis persoanelor cu boli transmisibile, plăgi deschise, dermite sau dermatoze. De asemenea, cetățenii sunt sfătuiți să evite piscinele supraaglomerate și să respecte indicațiile personalului, marcajele și avertismentele din incintă.

DSP le recomandă prahovenilor să se informeze dacă piscina sau bazinul de înot respectă condițiile igienico-sanitare și dacă apa este verificată periodic.