Cu cât a fost amendat bărbatul care a aruncat deșeuri pe o stradă din Ploiești

După apariția în Observatorul Prahovean a imaginilor care surprindeau abandonarea unor deșeuri pe domeniul public din Ploiești, Poliția Locală a făcut verificări și a aplicat amendă bărbatului în cauză. Mai mult, acesta a fost obligat să salubrizeze zona.

- Publicitate -

Incidentul a avut loc duminică, 25 mai 2025, în jurul orei 18:00, pe strada Nucetului din Ploiești. Un cititor al Observatorului Prahovean a surprins momentul în care o persoană descarcă o cantitate considerabilă de deșeuri din bena unui vehicul direct pe domeniul public.

Citește și: Un bărbat a fost filmat când aruncă deșeuri pe domeniul public din Ploiești

În urma imaginilor publicate, Poliția Locală Ploiești a transmis că bărbatul a fost amendat cu 2000 de lei și obligat să curețe zona de deșeuri.

- Publicitate -

„În data de 26.05.2026 polițiștii locali din cadrul Serviciului Protecția Mediului au verificat aspectele semnalate și au acționat în vederea depistării persoanei care a depozitat deșeurile pe strada Nucetului din municipiul Ploiești.

În urma verificărilor efectuate în teren în zona cartierului Radu de la Afumați a fost identificată persoana care a abandonat deșeurile pe strada Nucetului cât și triciclul folosit la săvârșirea contravenției.

În urma celor constatate persoana în cauză a fost sancționată contravențional conform HCL 676/2024 cu amendă în cuantum de 2000 lei.

- Publicitate -

Totodată i s-a pus în vedere să salubrizeze zona, identificarea proprietarului de drept rămânând în sarcina Poliției Locale”, au transmis reprezentanții Poliției Locale Ploiești.