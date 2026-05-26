Cu cât a fost amendat bărbatul care a aruncat deșeuri pe o stradă din Ploiești

După apariția în Observatorul Prahovean a imaginilor care surprindeau abandonarea unor deșeuri pe domeniul public din Ploiești, Poliția Locală a făcut verificări și a aplicat amendă bărbatului în cauză. Mai mult, acesta a fost obligat să salubrizeze zona.
Incidentul a avut loc duminică, 25 mai 2025, în jurul orei 18:00, pe strada Nucetului din Ploiești. Un cititor al Observatorului Prahovean a surprins momentul în care o persoană descarcă o cantitate considerabilă de deșeuri din bena unui vehicul direct pe domeniul public.
În urma imaginilor publicate, Poliția Locală Ploiești a transmis că bărbatul a fost amendat cu 2000 de lei și obligat să curețe zona de deșeuri.
„În data de 26.05.2026 polițiștii locali din cadrul Serviciului Protecția Mediului au verificat aspectele semnalate și au acționat în vederea depistării persoanei care a depozitat deșeurile pe strada Nucetului din municipiul Ploiești.
În urma verificărilor efectuate în teren în zona cartierului Radu de la Afumați a fost identificată persoana care a abandonat deșeurile pe strada Nucetului cât și triciclul folosit la săvârșirea contravenției.
În urma celor constatate persoana în cauză a fost sancționată contravențional conform HCL 676/2024 cu amendă în cuantum de 2000 lei.
Totodată i s-a pus în vedere să salubrizeze zona, identificarea proprietarului de drept rămânând în sarcina Poliției Locale”, au transmis reprezentanții Poliției Locale Ploiești.