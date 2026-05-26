Elvețienii de la Variosystems vin la Ploiești. O nouă fabrică de electronice se mută din Ilfov în județul Prahova

Ploieștiul câștigă o nouă investiție industrială. Grupul elvețian Variosystems AG, specializat în producția de componente și echipamente electronice pentru clienți industriali din toată Europa, a decis să-și mute operațiunile din județul Ilfov la Ploiești. Mutarea este programată pentru ultimul trimestru al anului 2027, potrivit Economedia și Profit.ro.

Compania a intrat în România în vara anului 2024, prin cumpărarea fabricii din localitatea Gruiu, zona Snagov, de la grupul elvețian Schurter Holding. Preluarea a venit la pachet cu aproape 300 de angajați și cu o unitate de producție de aproximativ 6.200 de metri pătrați, unde se fabrică plăci cu circuite imprimate și componente destinate lanțurilor industriale europene. Tot atunci, Variosystems a preluat și fabrica din Elveția a Schurter, cele două urmând să fie integrate treptat în structura grupului.

La numai câțiva ani de la această achiziție, compania face un pas mai departe: părăsește Ilfovul și alege Ploieștiul pentru noua sa facilitate de producție, una mai mare decât cea actuală, potrivit surselor citate.

Care sunt motivele care au stat la baza deciziei

Motivele sunt cât se poate de practice. Nordul Capitalei și zona metropolitană s-au scumpit considerabil în ultimii ani, atât ca terenuri, cât și ca logistică. Ploieștiul oferă în schimb acces direct la autostrada A3, zone industriale dedicate și o tradiție solidă în producția manufacturieră — argumente care au cântărit greu în decizia elvețienilor.

Mutarea se înscrie și în tendința mai largă de nearshoring, prin care tot mai multe companii occidentale încearcă să readucă producția în apropierea piețelor europene, după decenii în care activitățile industriale migraseră spre Asia. România a devenit una dintre destinațiile preferate pentru astfel de relocări, în special în sectorul electronic.

Variosystems a și început deja recrutarea pentru viitoarea locație din Ploiești, scoțând la concurs posturi precum specialist în logistică și transport, potrivit datelor analizate de Profit.ro.

La nivel global, grupul Variosystems AG activează în opt țări și numără peste 2.800 de angajați.