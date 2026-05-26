Au început lucrarile pe Minerva, strada surpată din Ploiești

Marți, 26 mai 2026, cu sprijinul Apa Nova, au demarat lucrările de reparație pe strada Minerva din Ploiești, care începuse să se surpe. Pe această stradă de aproximativ 700 de metri din cartierul Vest, se află trei unități de învățământ și o secție de poliție. Intervențiile vizează zonele critice identificate, acolo unde carosabilul a ajuns într-o stare avansată de degradare.

Observatorul Prahovean a tras semnalul de alarmă în urmă cu câteva zile, după ce o surpare apărută pe carosabil, care părea să se extindă de la o săptămână la alta, a început să pună în pericol siguranța circulației pe una dintre cele mai circulate străzi cu sens unic din oraș.

La scurt timp, primarul Mihai Polițeanu a anunțat că va fi realizată o inspecție subterană în zonă, iar în urma colaborării cu Apa Nova urma să fie identificată și implementată o soluție de remediere.

Lucrările pornite acum reprezintă un prim pas, însă specialiștii avertizează că problema de fond nu va dispărea odată cu intervenția actuală. În zona afectată, distanța dintre placa de beton de sub asfalt și balast era de aproximativ 20 de centimetri, un gol generat de infiltrațiile de apă acumulate în timp.

Experții apreciază că aceste infiltrații vor continua să afecteze strada pe toată lungimea unde, în urmă cu șapte ani, au avut loc lucrări la rețelele subterane.

Concluzia este clară: pe termen mediu și lung, va fi necesară o reabilitare completă a întregii zone. Fără o astfel de intervenție de amploare, strada Minerva riscă să rămână o problemă recurentă pentru locuitorii din cartierul Vest, pentru elevii celor trei școli și pentru agenții secției de poliție aflate pe această arteră intens circulată.