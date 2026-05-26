Parlamentarii vor primi aproape 3.000 de lei în plus la salariu din 2027

Proiectul noii legi a salarizării unitare provoacă noi controverse. În timp ce o parte dintre angajații din sistemul public ar urma să aibă salariile înghețate, indemnizațiile parlamentarilor și ale altor demnitari ar urma să crească din 2027.

- Publicitate -

Conform simulărilor prezentate, indemnizația unui parlamentar ar urma să ajungă la 24.600 de lei brut, iar salariul net lunar ar crește de la 10.951 de lei la 14.391 de lei. Asta ar însemna un plus de aproape 3.000 de lei net pentru fiecare parlamentar, notează Antena 3.

Creșteri sunt prevăzute și pentru alți demnitari. Președintele României ar urma să aibă o indemnizație brută de 32.800 de lei, premierul – 30.750 de lei brut, iar miniștrii – 26.650 de lei brut.

- Publicitate -

În paralel, reprezentanții sindicatelor critică proiectul. Aceștia susțin că aproximativ 40% dintre angajații de la stat ar urma să rămână cu salariile înghețate, în timp ce unele sporuri ar fi reduse sau eliminate. În sănătate, reprezentanții SANITAS susțin că aproximativ jumătate dintre angajați ar urma să aibă veniturile blocate.

Și reprezentanții sindicatelor polițiștilor au reclamat că noile grile ar putea duce la scăderi pe hârtie, ceea ce ar însemna, în practică, înghețarea salariilor aflate deja în plată pentru următorii ani.