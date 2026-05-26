DIGI schimbă tarifele pentru clienți. Prețurile vor fi exprimate în euro

Compania DIGI a anunțat că prețurile tuturor serviciilor și echipamentelor furnizate vor fi exprimate în euro și facturate în lei, la cursul oficial al Băncii Naționale a României din ziua emiterii facturii.

Potrivit companiei, noua grilă tarifară se va aplica începând cu 27 mai 2026 pentru serviciile și echipamentele din portofoliu. În cazul clienților care au deja contracte în vigoare, modificările vor fi aplicate de la 1 iulie 2026, aceștia urmând să fie notificați conform prevederilor legale și contractuale.

DIGI susține că actualizarea tarifelor vine pe fondul creșterii cheltuielilor operaționale, al deprecierii leului față de principalele valute internaționale, al scumpirii energiei electrice și al modificărilor fiscale din ultimii ani. Compania precizează că au trecut peste șapte ani de la ultima actualizare a tarifelor.

Noile tarife vor fi exprimate în euro, dar plata se va face în lei. Pentru telefonia mobilă, pachetul Nelimitat va porni de la 5 euro/lună pentru un singur număr, iar la internet fix, pachetele Fiberlink 500 și Fiberlink 1000 vor costa 6,25 euro/lună, respectiv 8,25 euro/lună, cu TVA inclusă.

Clienții care nu sunt de acord cu modificările contractuale au dreptul să denunțe unilateral contractul în termen de 30 de zile de la primirea notificării, fără penalități sau despăgubiri, cu excepția sumelor datorate pentru echipamentele achiziționate în rate sau păstrate de client.