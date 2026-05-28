Festivalul Artsani revine la Ploiești, pe 5 și 6 iunie. Tombolă cu premii și oferte exclusive

Festivalul Artsani revine la Ploiești cu o nouă ediție dedicată pasionaților de bricolaj, construcții și proiecte pentru casă.

Evenimentul va avea loc în perioada 5–6 iunie 2026, în parcarea magazinului Artsani Ploiești, și va include demonstrații live, ateliere, oferte exclusive și activități pentru public.

Printre invitații speciali ai ediției se numără Leonid Doni și Radu Valahu. Organizatorii au pregătit și o tombolă cu premii, zonă de street food & drinks, dar și demonstrații dedicate celor interesați de amenajări, construcții și soluții practice pentru locuință.

Festivalul Artsani se adresează atât profesioniștilor din domeniu, cât și celor care vor să descopere idei noi pentru proiectele de acasă.

