Persoană de 55 de ani din Prahova, arestată pentru pornografie infantilă după o anchetă DIICOT

O persoană în vârstă de 55 de ani a fost arestată preventiv pentru 30 de zile, în urma unei anchete desfășurate de polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Ploiești și procurorii DIICOT Ploiești. Aceasta este cercetată pentru pornografie infantilă și corupere sexuală a minorilor.

Din probele administrate în cauză a rezultat că, în perioada decembrie 2024 – septembrie 2025, persoana în cauză ar fi deținut și stocat mai multe materiale de tip foto și video ce reprezintă minori în ipostaze sexuale explicite.

De asemenea, prin intermediul unei aplicații online, aceasta ar fi distribuit un asemenea fișier. Actele de urmărire penală au reliefat și faptul că, pe parcursul lunii septembrie 2025, persoana cercetată ar fi pus la dispoziția unor minori, de 14 și 15 ani, videoclipuri cu caracter pornografic, ce ar fi înfățișat-o în ipostaze sexuale.

La data de 28 mai, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, Serviciul Teritorial Ploiești, au dispus reținerea persoanei pentru săvârșirea infracțiunilor de pornografie infantilă și corupere sexuală a minorilor.

Astăzi, 28 mai, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Prahova a dispus arestarea preventivă a acesteia, pentru 30 de zile.