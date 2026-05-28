Un antrenor de înot din Câmpina, ridicat de polițiști într-un dosar de agresiune sexuală asupra unei minore de 12 ani (VIDEO la finalul texului))

Un antrenor de înot care activa la bazinul didactic din Câmpina a fost ridicat de polițiști joi, 28 mai, într-un dosar de agresiune sexuală asupra unei minore de 12 ani. Este vorba despre Adrian Aurelian Stoican, în vârstă de 42 de ani, potrivit informațiilor confirmate de IPJ Prahova.

Polițiștii au efectuat, în cursul după-amiezii de joi, o percheziție domiciliară în comuna Scorțeni, la locuința bărbatului, după care acesta a fost dus la audieri la sediul Poliției municipiului Câmpina. Bărbatul a fost ridicat de la bazinul de înot didactic din Câmpina.

Ancheta în acest caz a început pe 15 mai 2026, după ce mama fetei a sesizat autoritățile și a reclamat faptul că fiica sa, în vârstă de 12 ani, ar fi fost agresată sexual de antrenor în timpul unor activități de pregătire sportivă.

„În după-amiaza acestei zile, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Câmpina au pus în executare un mandat de percheziție domiciliară în comuna Scorțeni, județul Prahova, la adresa unei persoane bănuite de comiterea infracțiunii de agresiune sexuală săvârșită asupra unui minor”, au transmis reprezentanții IPJ Prahova.

Surse apropiate anchetei susțin că relația dintre bărbat și minoră ar fi început în urmă cu mai mult timp, însă toate aceste aspecte urmează să fie stabilite de anchetatori.

„În urma activităților desfășurate, persoana bănuită de comiterea faptei a fost identificată și condusă la sediul unității de poliție pentru audieri.

În prezent, cercetările sunt continuate de către polițiști, sub coordonarea unității de parchet competente, în vederea stabilirii întregii activități infracționale și dispunerii măsurilor legale care se impun”, a mai transmis Poliția Prahova.