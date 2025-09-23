Sunteți de acord cu împușcarea urșilor care intră în localități?

Observatorul Prahovean a lansat astăzi un nou sondaj online pe tema schimbării legislației privind urșii care intră în localități.
Ministerul Mediului a lansat în dezbatere publică un proiect potrivit căruia urșii mai mari de un an, care intră în localități, să poată fi împușcați direct.
Detalii aici: Urșii din localități, împușcați. Reacția primarilor și vânătorilor din Prahova
Reamintim că, în prezent, aceștia pot fi doar tranchilizați și relocați. Excepție fac animalele sălbatice considerate agresive, care au atacat, rănit sau ucis oameni.
În acest context, puteți răspunde la întrebarea Considerați oportună schimbarea legii pentru împușcarea urșilor care intră în localități? cu una din opțiunile de mai jos: