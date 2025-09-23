SGU Ploiești primește 70 de bani/mp/an de spațiu verde

Dragoș Măchițescu, directorul SGU Ploiești, a fost invitatul lui Marius Nica în emisiunea Observatorul Prahovean LIVE de marți, 23 septembrie.

- Publicitate -

Printre subiectele abordate s-au numărat îngrijirea spațiilor verzi, dar și administrarea parcărilor cu plată, respectiv a cimitirelor din Ploiești.

Dragoș Măchițescu a declarat că suprafața sistemului urban de spații verzi gestionată de SGU Ploiești este de aproximativ 3 milioane de metri pătrați, bugetul alocat fiind de 70 de bani/mp pe an.

”Suma aceasta ar însemna ca de la punctul nostru de lucru să jungem la un spațiu verde și să ne uităm la el. Pe de altă parte, avem 102 tipuri de servicii pe care le putem presta pe acest spațiu verde. Luați în calcul că în orice oraș, zona centrală este cea mai bine gestionată, iar în cazul nostru costul ajunge la 7, chiar și la 8 lei/mp pe an. E clar că nu putem ajunge și în zone mărginașe” a declarat directorul SGU.

Acesta susține că o mare problemă în gestionarea spațiilor verzi este lipsa sistemelor de irigații, doar 2% din suprafața totală fiind acoperită din acest punct de vedere.

Eveniment Mașini abandonate în Ploiești. Pe acestea când le ridicați? SGU a început în această vară o timidă acțiune de ridicare a mașinilor abandonate în Ploiești. Spunem timidă, pentru că, deși primit cu aplauze...

- Publicitate -

În ceea ce privește toaletarea arborilor, această operațiune poate fi efectuată numai în 4-5 luni pe an, cu trei echipe a căror capacitate de de 5-6 arbori pe zi.

”În oraș sunt 90.000 de arbori, iar echipele noastre nu pot face anual decât toaletarea a cel mult 500 de copaci” a explicat Măchițescu.

Emisiunea cu directorul SGU Ploiești poate fi urmărită aici: