- Publicitate -

Versatul politician Mihai Polițeanu ne-a dat azi o lecție

Mihai Nicolae
Autor: Mihai Nicolae

Data:

Nici nu s-a terminat bine a treia zi de școală din sezonul 2025/2026, că primarul Mihai Polițeanu a ținut morțiș să ne dea o lecție despre cum se face politica aia adevărată. Da, exact pe aia cu care suntem obișnuiți de mai bine de 30 de ani și pe care tot de atunci sperăm să o schimbăm votând polițeni o dată la patru ani. Iată despre ce este vorba.

- Publicitate -

Acum câteva săptămâni, pe nepusă masă, a început un bâlci cu scandal între primarul independent Polițeanu și consilierii locali din alianța PNL-AUR-PSD.

Citește și: Ce au de ascuns? Decizii cheie luate cu ușile închise la CJ Prahova

Pe motiv că primarul nu respectă procedura, că sunt prea scumpe sau prea împovărătoare pentru Ploiești, consilierii au refuzat în repetate rânduri să voteze două proiecte inițiate de primar.

Este vorba despre contractarea unui credit pentru cumpărarea de tramvaie noi și alocarea de fonduri pentru reabilitarea urbanistică a lizierei din zona Universității din oraș.

Social

Lucrări de dezinsecție și combatere a țânțarilor, la Ploiești

Coral Impex SRL anunță o amplă campanie de dezinsecție pe domeniul public și privat din Ploiești. Acțiunea se va desfășura în perioada 16-26 septembrie,...
- Publicitate -

Începea astfel al zecelea an de scandal primar – consiliu, scandal care a adus orașul în pragul falimentului și care a deteriorat cumplit calitatea vieții în această comunitate. O imagine de coșmar pentru majoritatea ploieștenilor.

Primarul independent Mihai Polițeanu a simțit mai repede decât ceilalți politicieni groaza pe care o au oamenii față de o eventuală reluare a circului din administrație, și a trecut la acțiune.

A ieșit cu postări pe pagina de Facebook prin care a solicitat sprijinul cetățenilor pentru proiectele ”de dezvoltare și modernizare a orașului”. A participat la emisiuni și podcasturi în care a explicat cât de răi sunt consilierii, reprezentanți ai Mafiei care ține captiv orașul.

- Publicitate -

A făcut și o petiție prin care a cerut sprijinul ploieștenilor pentru proiectele blocate, petiție care a fost semnată de, m-am uitat adineauri, 8.271 de oameni care au crezut în el și în justețea demersului său.

A organizat și o întâlnire cu cetățenii cartierului Bariera București, văduvit de consilierii cei răi ai lui Mafie, desigur, de șansa de a beneficia de regenerarea urbană propusă.

Exact ca un politician FSN al anilor `90, a făcut apel la popor, la sprijinul și la judecata lui.

Opinii Voxpublica

Doar oamenii mai pot schimba Ploieștiul

Am participat duminica trecută la dezbaterea organizată de Asociația Ploiești pentru oameni cu tema: Ce facem cu Dâmbu? Dialog pentru viitor. M-am bucurat să văd,...
- Publicitate -

După care, la primul mesaj transmis public de președintele PSD Prahova, Virgiliu Nanu, președinte al Consiliului Județean, s-a comportat exact ca un politician SOS al anilor 2025 și a făcut următoarele.

I-a mulțumit frumos domnului Nanu pentru înțelepciunea pe care a avut-o de a convoca o discuție „cu toți reprezentanții partidelor politice” pe tema blocajului din consiliului local Ploiești și a tăcut cuminte în așteptarea acesteia. N-a mai avut niciun zvâc de nerv sau indignare.

Cu ceva timp în urmă a început întâlnirea cu pricina la care organizatorul, domnul președinte Nanu, nu a acceptat participarea reprezentanților mass media la discuțiile ”de deblocare”. Pur și simplu a trântit ușa în nas jurnaliștilor, fără nicio explicație.

- Publicitate -

Ei bine, cum credeți că a reacționat primarul independent Mihai Polițeanu, politicianul care a adus acest subiect în spațiul public și s-a străduit prin orice mijloc să-l țină în centrul dezbaterii publice timp de aproape de 10 zile?

Credeți că a protestat? Credeți că a cerut transparență pentru a vedea ploieștenii cum sunt tranzacționate politic interesele lor, mai ceva ca marele bazar din Istanbul? Credeți că a spus ceva de genul: ploieștenii au dreptul să fie informați despre combinațiile pe care le punem noi la cale aici?

Credeți că a refuzat să participe la întâlnire dacă nu va fi respectată condiția minimală a transmiterii acesteia măcar pe pagina sa de Facebook, să vadă tot poporul care e treaba cu prețurile prea mari și dobânzile prea scumpe?

- Publicitate -

Și noi am fi crezut asta, dacă n-am fi fost prezenți la momentul în care domnul președinte Virgiliu Nanu (PSD) închidea ușa în nas jurnaliștilor în timp ce din sală se auzeau chicotelile cordiale ale domnului primar independent Polițeanu – ascultați înregistrare.

Părea să se simtă foarte bine în compania colegilor săi din partidele politice, comportament total în contradicție cu cel pe care l-a manifestat public în ultimele zile.

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

Provocarea Observatorul Prahovean

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

Povestea antreprenorului care extrage parfumul din Ținutul Stejarilor

Alexandru Olteanu -
În Ținutul Stejarilor, acolo unde liniștea naturii vindecă sufletul,...

Daniela Popescu, AVL Cleaning: Cum faci din curățenie un business

Corina Matei -
AVL Cleaning este, oriunde ajunge, echivalentul garanției calității în...

Ținutul Stejarilor, povestea unui colț de natură care renaște

Alexandru Olteanu -
În inima Prahovei, printre dealuri domoale și sate cu...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

Economie la primăriile din Prahova. Lumină la program și pixuri de acasă

1
Facturile mari, dar și lipsa fondurilor necesare pentru funcționare...
Exclusiv

VONG, trupa de jazz a Colegiului Carmen Sylva, senzație la Republik Fest

0
Pe scena festivalului Republik Fest, care a avut loc...
Exclusiv

Malu Roșu cartierul unde primăria uită că oamenii plătesc taxe

7
Investițiile din Ploiești ar trebui să fie proporționale cu...
Exclusiv

Ploieștiul se schimbă. Interviu cu primarul Polițeanu

1
Primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu (independent) a fost invitat în...
Exclusiv

Astăzi începe Republik Fest! Programul și harta festivalului

0
În acest weekend, 5-7 septembrie, la Parcul Bucov, are...
- Publicitate -

Știri noi

Politic

Deputații tăcuți din Prahova. Au grăit doar la depunerea jurământului

0
La nouă luni de la învestirea în funcția de...
Travel&Lifestyle

Cum poți vizita gratuit Moscheea Hagia Sophia din Istanbul

0
Hagia Sophia, celebra moschee din Istanbul, a fost mult...
Auto-moto

Gropi și denivelări pe DN 1A, la Blejoi. Drumarii le ignoră

0
Cu excepția DN 1, pe unde circulă ”mai-marii” țării...
Eveniment

Motociclist implicat într-un accident lângă Plopeni. Trafic blocat

0
Traficul rutier este blocat în totalitate pe DJ 102...
Administrație

Ce au de ascuns? Decizii cheie luate cu ușile închise la CJ Prahova

0
Președintele PSD Prahova, Virgiliu Nanu, președintele CJ Prahova, a...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Cât vor plăti ploieștenii căldura, la iarnă? Răspunsul directorului Termo

0
Bogdan Becheanu, directorul Termo Ploiești, a fost invitatul lui...
Emisiuni

Ploieștenii, victime colaterale ale scandalului politic

0
Claudiu Vasilescu și Mihai Nicolae au fost invitații lui...
Emisiuni

Un nou război politic la Ploiești. Acuzațiile primarului

2
Primarul independent al Ploieștiului, Mihai  Polițeanu, a fost invitatul...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

Doar oamenii mai pot schimba Ploieștiul

0
Am participat duminica trecută la dezbaterea organizată de Asociația...
Opinii Voxpublica

Convergența economică a României în context european

0
Leonardo Badea, prim-viceguvernator BNR, publică în Observatorul Prahpvean o...
Opinii Voxpublica

Ce spun profesorii, părinții și elevii în prima zi de școală

0
Anul şcolar 2025-2026 a început sub semnul întrebării, cu...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

Doar oamenii mai pot schimba Ploieștiul

Marius Nica -
Am participat duminica trecută la dezbaterea organizată de Asociația...

Convergența economică a României în context european

Redacția Observatorulph.ro -
Leonardo Badea, prim-viceguvernator BNR, publică în Observatorul Prahpvean o...

Ce spun profesorii, părinții și elevii în prima zi de școală

Corina Matei -
Anul şcolar 2025-2026 a început sub semnul întrebării, cu...

Început de an școlar. Inspirație, nu politică!

Mihai Apostolache -
Decât un primar obosit sau un politician în căutare...
- Publicitate -

Vă era dor de Epoca de Aur? Mie nu!

Marius Nica -
Mai mulți parlamentari AUR au depus recent un proiect...

La Ploiești nu avem alianță PNL-AUR. Ei doar votează sincron cu PSD

Mihai Nicolae -
De ce nu reușește Ploieștiul să țină pasul cu...

O țară guvernată cu teme false, cu tineri abandonați

Mihai Apostolache -
În timp ce agenda publică este umplută de teme...

Conflict la Ploiești: Primar – Consiliul Local. Deja vu?

Corina Matei -
Cui îi pasă de ploieșteni în aceste zile în...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Show Transparency Report

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean