Versatul politician Mihai Polițeanu ne-a dat azi o lecție

Nici nu s-a terminat bine a treia zi de școală din sezonul 2025/2026, că primarul Mihai Polițeanu a ținut morțiș să ne dea o lecție despre cum se face politica aia adevărată. Da, exact pe aia cu care suntem obișnuiți de mai bine de 30 de ani și pe care tot de atunci sperăm să o schimbăm votând polițeni o dată la patru ani. Iată despre ce este vorba.

Acum câteva săptămâni, pe nepusă masă, a început un bâlci cu scandal între primarul independent Polițeanu și consilierii locali din alianța PNL-AUR-PSD.

Pe motiv că primarul nu respectă procedura, că sunt prea scumpe sau prea împovărătoare pentru Ploiești, consilierii au refuzat în repetate rânduri să voteze două proiecte inițiate de primar.

Este vorba despre contractarea unui credit pentru cumpărarea de tramvaie noi și alocarea de fonduri pentru reabilitarea urbanistică a lizierei din zona Universității din oraș.

Începea astfel al zecelea an de scandal primar – consiliu, scandal care a adus orașul în pragul falimentului și care a deteriorat cumplit calitatea vieții în această comunitate. O imagine de coșmar pentru majoritatea ploieștenilor.

Primarul independent Mihai Polițeanu a simțit mai repede decât ceilalți politicieni groaza pe care o au oamenii față de o eventuală reluare a circului din administrație, și a trecut la acțiune.

A ieșit cu postări pe pagina de Facebook prin care a solicitat sprijinul cetățenilor pentru proiectele ”de dezvoltare și modernizare a orașului”. A participat la emisiuni și podcasturi în care a explicat cât de răi sunt consilierii, reprezentanți ai Mafiei care ține captiv orașul.

A făcut și o petiție prin care a cerut sprijinul ploieștenilor pentru proiectele blocate, petiție care a fost semnată de, m-am uitat adineauri, 8.271 de oameni care au crezut în el și în justețea demersului său.

A organizat și o întâlnire cu cetățenii cartierului Bariera București, văduvit de consilierii cei răi ai lui Mafie, desigur, de șansa de a beneficia de regenerarea urbană propusă.

Exact ca un politician FSN al anilor `90, a făcut apel la popor, la sprijinul și la judecata lui.

După care, la primul mesaj transmis public de președintele PSD Prahova, Virgiliu Nanu, președinte al Consiliului Județean, s-a comportat exact ca un politician SOS al anilor 2025 și a făcut următoarele.

I-a mulțumit frumos domnului Nanu pentru înțelepciunea pe care a avut-o de a convoca o discuție „cu toți reprezentanții partidelor politice” pe tema blocajului din consiliului local Ploiești și a tăcut cuminte în așteptarea acesteia. N-a mai avut niciun zvâc de nerv sau indignare.

Cu ceva timp în urmă a început întâlnirea cu pricina la care organizatorul, domnul președinte Nanu, nu a acceptat participarea reprezentanților mass media la discuțiile ”de deblocare”. Pur și simplu a trântit ușa în nas jurnaliștilor, fără nicio explicație.

Ei bine, cum credeți că a reacționat primarul independent Mihai Polițeanu, politicianul care a adus acest subiect în spațiul public și s-a străduit prin orice mijloc să-l țină în centrul dezbaterii publice timp de aproape de 10 zile?

Credeți că a protestat? Credeți că a cerut transparență pentru a vedea ploieștenii cum sunt tranzacționate politic interesele lor, mai ceva ca marele bazar din Istanbul? Credeți că a spus ceva de genul: ploieștenii au dreptul să fie informați despre combinațiile pe care le punem noi la cale aici?

Credeți că a refuzat să participe la întâlnire dacă nu va fi respectată condiția minimală a transmiterii acesteia măcar pe pagina sa de Facebook, să vadă tot poporul care e treaba cu prețurile prea mari și dobânzile prea scumpe?

Și noi am fi crezut asta, dacă n-am fi fost prezenți la momentul în care domnul președinte Virgiliu Nanu (PSD) închidea ușa în nas jurnaliștilor în timp ce din sală se auzeau chicotelile cordiale ale domnului primar independent Polițeanu – ascultați înregistrare.

Părea să se simtă foarte bine în compania colegilor săi din partidele politice, comportament total în contradicție cu cel pe care l-a manifestat public în ultimele zile.