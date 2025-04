Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați din Ploiești și întreg județul. Astăzi publicăm scrisoarea de mulțumire transmisă redacției noastre de către un cititor pentru Carmen Ionică, medic primar chirurgie generală, cu competenţă în chirurgie laparoscopică şi în endoscopie digestivă diagnostică şi terapeutică în cadrul SJU Ploiești. „Acest medic m-a salvat de operație după un diagnostic greșit”, a transmit prahoveanul Dumitru Dragomir.

Pe lângă articolele realizate de reporterii noștri despre doctorii buni în special din sistemul de stat, Observatorul Prahovean va publica și scrisorile de mulțumire ale pacienților transmise pe adresa redactie@observatorulph.ro sau la numărul de whatsapp 0785 075 112.

Dumitru Dragomir, un prahovean din localitatea Gura Vitioarei, a ajuns, zilele trecute, la o clinică privată din Ploiești din cauza unor simptome de reflux gastroesofagian. A fost programat la endoscopie și I s-a pus diagnosticul de hernie gastrică histală, urmând să fie programat pentru intervenție chirurgicală.

„Nu am avut încredere în acest diagnostic și bine am făcut. Ajungeam la cuțit, cum se spune, fără să fie nevoie. Nici nu are sens să mai menționez numele clinicii, nu vreau să fac rău. Vreau, înăs, să îmi exprim deplina recunoștință pentru profesionalismul doamnei doctor Carmen Ionică de al SJU Ploiești.

În urma CT-ul care mi-a fost făcut în spital, nici urmă de hernie. Mi-a fost dat un tratament medicamentos, iar acum mă simt foarte bine. Mă bucur că am mers pe intuiție și am cerut părerea acestui medic senzațional. O recomand cu căldură tuturor ploieștenilor, prahovenilor. Dincolo de blândețe și ematie este și un profesionist desăvârșit”, a transmis Drumitru Dragomir.