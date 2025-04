Profesorul Ion Oprescu, de la CNMV Ploiești, nu mai poate preda elevilor fiind cercetat disciplinar

Ion Oprescu, profesor de fizică la Colegiul Național Mihai Viteazul din Ploiești, nu mai poate preda elevilor pe parcursul cercetării disciplinare. El este cercetat de o comisie de anchetă internă, organizată la nivelul colegiului, în urma unei plângeri depuse de părintele unei eleve.

- Publicitate -

Plângere depusă de părintele unei eleve

Recent, părintele unei eleve al cărei profesor de fizică este Ion Oprescu a sesizat conducerea colegiului că fiica sa a fost intimidată de dascăl. În plângere, părintele susține că în timpul orei de fizică profesorul respectiv ar fi hărțuit-o verbal. Mai mult, elevei îi este teamă să nu rămână corigentă, fiind bănuită de profesor că s-ar număra printre elevele care au fost audiate la Poliție în cadrul unui dosar penal in rem.

În urma demersului părintelui, Consiliul de Administrație al colegiului a constituit o comisie de anchetă internă pentru stabilirea cu exactitate a faptelor.

”La solicitarea Observatorului Prahovean, confirm faptul că domnul Oprescu face subiectul unei cercetări disciplinare, după ce un părinte a depus o sesizare la adresa dumnealui. Este vorba de acuzația de hărțuire verbală a fiicei sale, care îi este elevă și care refuză să mai participe la orele dumnealui de frică. Pe timpul cercetării disciplinare, domnul profesor nu mai poate desfășura activități cu elevii, dar i se păstrează drepturile salariale. Domnul Oprescu se află deocamdată în concediu medical” ne-a declarat Gabriel Țaga, directorul CNMV Ploiești.

Național Ministrul Energiei spune că România nu rămâne fără curent Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a făcut un apel la toți cetățenii României, prin intermediul rețelelor de socializare, să rămână calmi. România nu va rămâne...

- Publicitate -

Legea învăţământului preuniversitar nr. 198/2023: ”În cazul în care cadrul didactic este cercetat pentru una din faptele prevăzute la alin. (2) lit. a) şi b) (n.r. faptele de violenţă fizică şi/sau verbală îndreptate împotriva elevilor sau a colegilor), pe perioada desfăşurării cercetării disciplinare, acesta nu va desfăşura activităţi didactice cu beneficiarii primari, cu păstrarea corespunzătoare a drepturilor salariale”.

Părinții au cerut ca profesorul să fie echidistant în evaluare

În luna decembrie a anului trecut, părinții din clasa respectivă au făcut o ședință la finalul căruia au semnat un proces verbal prin care i-au cerut profesorului Ion Oprescu să-și țină orele și să nu mai le vorbească elevilor despre procesele pe care le are cu diverse persoane și instituții. De asemenea, părinții i-au solicitat să nu mai atingă elevii și să-și facă orele cu profesionalism și să fie echidistant în evaluare. Reprezentanții conducerii au precizat că solicitarea profesorului ca orele să nu mai fie supravegheate video a fost respinsă de părinți.

”Este o făcătură!”

Contactat de Observatorul Prahovean, profesorul Oprescu susține că în spatele acestei reclamații s-ar afla chiar directorul colegiului.

- Publicitate -

”Este o făcătură a domnului director Țaga, care în ultimii în patru ani, de când nu mai sunt adjunct, m-a sancționat de trei ori. Deja am demonstrat în instanță de două ori că am fost sancționat abuziv și vă pot pune la dispoziție hotărârile. De altfel, am făcut un memoriu și la Consiliul Național pentru Discriminare, de unde urmează să primesc răspuns. Dl Țaga face toate aceste lucruri pentru ca eu să nu-l pot concura pe dânsul, pe post, anul viitor”.

În replică, directorul CNMV susține că ”sancțiunile se dau de către Consiliul de Administrație, nu de către director. Doar la una dintre ele domnul Oprescu a câștigat procesul pe fond, dar cererea de apel a colegiului a fost respinsă ca fiind tardivă din cauza faptului că a fost depusă după sărbătorile de iarnă și trecuse termenul de 10 zile calendaristice când nu avea cine să depună întâmpinare. Nici în acest caz nu există în hotărârea judecătorească de fond ideea de ”sancționare abuzivă”, deoarece comisiile de disciplină au respectat legislația în vigoare”.

De asemenea, profesorul Gabriel Țaga respinge și acuzația lui Oprescu privind concurența pe post: ”Nu am cunoștință de existența vreunui concurs pentru posturile de directori anul viitor și nici nu știu dacă, în acest caz, voi participa la concurs”.

- Publicitate -

”Nu i-am spus nimic care să o deranjeze pe elevă”

De partea cealaltă, în ceea ce privește motivul cercetării sale disciplinare, Oprescu susține că eleva care îl acuză de hărțuire verbală a vrut să se răzbune pentru că are obiceiul de a simula atacuri de panică atunci când este scoasă la tablă.

”După un astfel de episod, la propunerea ei, i-am dat un test în prima bancă pentru că a lipsit foarte mult și nu avea decât două note, față de cinci note câte aveau colegii ei. Acum mă acuză de hărțuire verbală, dar eu nu i-am spus nimic care să o deranjeze”, spune Oprescu.

În ceea ce privește raporturile sale cu corpul profesoral, Oprescu a declarat că a făcut plângere penală pe numele directorului colegiului și a altor două profesoare pentru că, în opinia lui, aceștia l-au sancționat abuziv.