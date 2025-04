Chic Fleuriste, arta bijuteriilor din flori naturale la Ploiești

În centrul Ploieștiului, în apropierea Sinagogii, pe strada Traian Moșoiu, se află Chic Fleuriste, deținut de Laura Drăghici. Acesta este singurul atelier de artă florală din Ploiești, deținut de un designer floral cu atestat internațional. O afacere mică, frumoasă, cu parfum îmbietor, a cărei poveste am mers să o aflăm în cadrul campaniei noastre „Antreprenori de Succes”.

Urmărește la finalul textului interviul cu Laura Drghici, în format VIDEO

Am găsit-o pe Laura Drăghici, artizana Chic Fleuriste, foarte ocupată. Între o prezentare la Londra și pregătirea unei expoziții la Pitești, Laura a fost de acord să ne spună câte ceva despre Chic Fleuriste, afacerea ei de suflet, ce înseamnă să fii artist florar și, mai ales, despre ce presupune să practici această meserie din pură pasiune.

Povestea Chic Fleuriste începe în 2013, în urmă cu 12 ani, când Laura Drăghici, economist bancar la acea vreme, a decis să părăsească viața în bancă. De ce? Pentru a-și deschide propria afacere, în domeniul consultanței financiare, se gândea ea atunci. Ce s-a ales de „planul” ei? A ajuns să facă în viață ce-i place: aranjamente florale pline de culoare și parfum. Acum, în 2025 este singurul designer floral cu atestat recunoscut internațional din Prahova și, cu pasiune, își pune o parte din suflet în interiorul fiecărei creații unice pe care o realizează.

„Eu fac bijuterii cu flori naturale. Și îmi fac bazele singură… Împletesc la ele (sârmulițe – n.r.) și apoi le pun floricele naturale, astfel încât să fie acel element „wow” la orice eveniment”, ne arată Laura ce face, înainte de interviu.

Laura Drăghici: „Less is more”

Este atât de naturală, și pare exact în elementul ei printre flori, încât cu greu îți vine să o întrerupi din ceea ce face pentru a-i cere detalii. Ea este fericită printre florile și bijuteriile ei. „Eu fac bijuterii cu flori naturale. Este specialitatea mea de ani de zile”, dezvăluie antreprenoarea.

Cu ajutorul sârmei decorative și, bineînțele, a florilor naturale, poate face, în afară de bijuteriile clasice, și diverse alte accesorii. Acestea vin să împodobească rochiile, poșetele sau chiar pantofii doamnelor, cu ocazia unor evenimente diverse. Și baza a tot ceea ce ea realizează este eleganța și bunul gust. „Less is more”, spune Laura. Și da, are dreptate!

În anul 2024 a scos prima ei revistă de „wedding”, de unde viitoarele mirese se pot inspira pentru evenimentul atât de important în viața lor: nunta! Acolo pot vedea modele de bijuterii, de accesorii, totul în concordanță cu evenimentul respectiv.

„Este foarte important să știu doamna sau domnișoara, să vorbim, să aflu ce-i place. Astfel, pot să-i creez exact accesoriul dorit, fie că e vorba de bijuterii sau buchete, și care să o reprezinte în totalitate”, povestește antreprenoarea.

Este incredibil ce poate crea având la bază florile! A creat buchete cu cărbuni, cu roșcove sau cu bumbac. Dar una dintre cele mai mari provocări a fost cea de a crea un buchet de mireasă având ca bază o curea de alternator. Pasiunile clienților reprezintă baza creațiilor Laurei astfel că, fiecare accesoriu este unic.

„Cât rezistă o bijuterie din flori naturale?”, este întrebarea firească, a oricărei doamne care nu vrea surprize în mijlocul evenimentului. „Eu garantez 24 de ore la bijuteriile pe care le creez. Dar pot ține și câteva zile…”, spune Laura Drăghici.

Laura Drăghici și creațiile ei sunt mai cunoscute în străinătate decât în țară

„Eu lucrez foarte mult pentru străinătate”, spune Laura, care se simte mai apreciată de străini decât în propria țară. „Crescătorii de flori, cei de lux, îmi trimit flori. Eu fac design-ul și le trimit pozele, cu ajutorul cărora ei se promovează pe paginile proprii”, explică antreprenoarea.

Are concursuri internaționale câștigate în domeniul în care activează, iar minunile care ies din mâinile ei sunt apreciate la nivel mondial. „Bibilesc mult la ele, este adevărat. Dar eu zic că merită…”, spune Laura în timp ce privește cu drag fotografiile cu munca ei.

Nu se limitează însă doar la atât… Împreună cu cei de la cofetăriile Ana State, au lansat de sărbători CozoChic, un cozonac pentru diabetici făcut după o rețetă a mamei ei. În plus, pentru că vrea să le arate copiilor frumusețea, organizează workshop-uri pentru ei, în cadrul cărora le dezvăluie tainele prelucrării florilor, ca artă.

„Sunt în al nouălea an de workshop-uri”, mărturisește antreprenoarea, și se simte dragul pe care îl are pentru această activitate pentru copii. În cadrul atelierelor de Crăciun, de exemplu, participanții au învățat să-și decoreze propria coroniță de Crăciun, pe care au avut-o în casă pe toată perioada sărbătorilor.

Absolventă de Finanțe-Bănci, Laura Drăghici a deschis… un atelier de flori

Pentru Laura florile sunt o adevărată pasiune. „Deși am mers pe pregătire matematică și am terminat Finanțe-Bănci, m-au pasionat dintotdeauna florile, încă din copilărie”, își începe povestea antreprenoarea.

„Iată-mă acum aici, în micul meu atelier de flori, fericită, liniștită și încântată că pot lucra cu florile”, spune râzând antreprenoarea care, a avut curajul să lase un job bine plătit într-o bancă, pentru a se dedica artei florale. Dar drumul nu a fost ușor…

A plecat de la bancă pentru a-și deschide o afacere în domeniul consultanței financiare. „Pentru că asta știam să fac”, mărturisește ea. Dar, înainte de asta, a decis să ia „o mică pauză” și să se joace cu florile în acest timp. Și, astfel, joaca a devenit un mod de a fi, pentru că Laura Drăghici nu știe să fie altfel decât ce este acum: un om pasionat de flori și frumos.

Știa însă faptul că nu poți face ceva așa cum trebuie „după ureche”, așa că s-a decis să se apuce de flori așa cum trebuie. Și primul pas a fost să urmeze cursuri de specialitate. Era anul 2013… „Am făcut multe cursuri, atât în România cât și în străinătate, pentru că, la vremea respectivă, nu erau așa multe în țară. (…) M-am înscris apoi la un master în artă floristică în Belgia, și l-am terminat după doi ani… Este o lume incredibil de frumoasă”, povestește Laura.

„Noi nu vindem flori. Aici este un atelier de artă floristică și, după cum îi spune și numele, noi, aici, facem artă”, mărturisește antreprenoarea. Și este foarte mândră de ce a reușit până acum.

„Eu vreau să pun fiecare floare în valoare”…

…spune Laura Drăghici. Și reușește să facă acest lucru, cel mai bine, prin intermediul bijuteriilor pe care le meșterește zi de zi cu dragoste și dăruire. „Fiecare acel mic detaliu, din fiecare floare, poate fi pus în valoare printr-o bijuterie cu floare naturală, care poate fi purtată, de obicei, la o petrecere…”, este de părere antreprenoarea.

În afară de timp nu crede că face vreun sacrificiu pentru pasiunea ei. Lucrează cu atât de mult drag încât aproape că nu consideră că este muncă ceea ce ea face. „Mă pasionează fiecare petală, fiecare pistil și fiecare frunză… Recunosc!”, mărturisește Laura.

În alcătuirea fiecărei bijuterii, Laura ține cont de principiile și elementele designului floral și încearcă, de fiecare dată, să pună în valoare fiecare element al florii.

Povestește cu pasiune maximă despre cum alege florile pentru accesorii și de cât de importantă este atenția la detalii și cunoașterea celei care va purta bijuteriile.

Arta florală este o adevărată știință. În cadrul studiilor nu se învață numai „denumirile în latină” ale florilor ci și cum trebuie ele îngrijite, cum le recunoști și cum le poți folosi în funcție de stadiul de dezvoltare în care se află fiecare floare.

Arta i-a adus recunoaștere internațională: Invitat special la o prezentare de modă la Londra

La finalul lunii martie, Laura Draghici a fost invitată pentru a-și prezenta creațiile la Londra, în cadrul unui eveniment desfășurat sub egida ambasadei României de acolo.

„Sărbătorim femeia în luna martie”, a fost tema evenimentului „Celebrating Women”, organizat de Ambasada României la Londra. Aici, Chic Fleuriste, împreună cu o casă de modă tot din Ploiești, au fost invitați de seamă pentru a-și prezenta creațiile proprii, care pun în valoare femeia. „Am fost invitați să sărbătorim femeia (…) Am făcut un show de modă mai exact”, spune Laura Drăghici.

Evenimentul s-a desfășurat la Institutul Cultural Român din centrul Londrei. „A fost un spectacol care ne-a dat gata și pe noi, prin frumusețea lui… A fost într-adevăr o sărbătoare a femeii”, spune antreprenoarea. „Am arătat cu poate arăta femeia frumoasă și elegantă, nu împopoțonată, cu cu stil. Despre asta este vorba: cu stil”, mai completează ea.

„Cred că am, de la mama mea, o anumită eleganță din naștere. Dar am dezvoltat acest stil pentru că mi se potrivește… Less is more”, spune Laura despre stilul pe care l-a adoptat și pe care îl pune în valoare prin tot ceea ce creează.

Ce presupune confecționarea bijuteriilor din flori naturale

Laura spune că, atunci când realizează bijuterii din flori naturale trebuie să știe, în primul rând, ce va purta doamna la petrecere. Ținuta este esențială și de la ea trebuie începută crearea bijuteriei perfecte.

„Îmi place întotdeauna să asortez florile cu ținuta sau cu pantofii. Apropo de pantofi… de multe ori am pus flori pe pantofi, asorați cu poșetele”, povestește Laura.

Munca este migăloasă. În funcție de complexitate, o singură bijuterie poate dura și câteva ore. „Dar, fiind pasiunea mea, nu mi se pare mult și nici nu mi se pare un sacrificiu. Le fac cu plăcere”, mai mărturisește ea.

Cum e un business de nișă la Ploiești

„Sunt mai cunoscută pe plan internațional decât local…”, recunoaște Laura Drăghici. Lucrează cu crescători de flori de pe toate continentele, de la care primește cele mai frumoase flori. Pe acestea le lucrează, le pune în valoare în cadrul ședințelor foto și apoi trimite fotografiile clienților. Aceștia se promovează cu ajutorul designului floral și fotografiilor trimise de ea.

Are însă clienți și pe plan local. „Am și aici doritori (…) Sper însă să se dezvolte mai mult această parte de artă”, spune antreprenoarea. Ideea micului ei atelier nu este să vândă flori, și mai ales flori „la bucată”, ci de a bucura ochiul prin arta florală.

Consideră că cineva, atunci când vrea să intre într-un business cu flori, trebuie, în primul rând, să iubească florile. Trebuie, de asemenea, să le înțeleagă și să urmeze neapărat cursuri pentru a reuși acest lucru.

Deși pare simplu la prima vedere, un business cu flori nu se face decât după ce ai învățat cum să lucrezi cu florile și, mai ales, cum să le înțelegi și cum să le folosești astfel încât să le pui în valoare la maxim.

„Deși se spune că frumusețea este în ochiul privitorului, eu cred că există și o frumusețe care vine din știință. Așa că eu sunt de părere că trebuie urmate cursuri pentru a putea activa cu succes în acest domeniu”, este de părere Laura Drăghici.

Ateliere de artă florală, pentru copii și nu numai, la Chic Fleuriste

Pentru că iubește atât de mult florile, și pentru că își dorește din suflet să se bucure și alții de energia pe care florile o generează, Laura Drăghici ține în atelierul său, periodic, ateliere de artă florală. În cadrul acestora copiii, și nu numai ei, își pot realiza propriile creații florale.

Aici, fiecare floare are o poveste, iar participantii devin o parte din ea. Într-un cadru liniștit, cald și inspirațional, imaginația tuturor prinde contur, iar armonia compozițiilor florale se împletește cu liniștea interioară pe care ți-o oferă lucrul cu natura.

„Cred cu tărie în puterea florilor de a ne transforma. Fiecare atelier este o experiență personală, un moment de conectare profundă, în care îți ofer din secretele și tehnicile mele, dar mai ales încrederea că poți crea ceva cu adevărat frumos, chiar dacă acum îți pare imposibil. Florile nu cer perfecțiune, ci doar prezență și sinceritate”, spune Laura Drăghici.

Atelierele Laurei au loc de-a lungul întregului an, nu doar în momente speciale precum Paștele, Crăciunul sau toamna în care dovlecii sunt înfloriți.

Întâlnirile celor care participă nu sunt doar despre aranjamente florale, ci despre redescoperire, echilibru, inspirație. Sunt despre a crea cu mâinile, dar și cu inima. Și, tocmai de aceea, Laura adună din ce în ce mai mulți doritori la atelierele ei, oameni care iubesc și respectă florile și care își doresc să învețe tainele aranjamentelor florale.

Chic Fleuriste din Ploiești, la Festivalul „Simfonia Lalelelor” de la Pitești

În weekendul de Florii, la Pitești, are loc Festivalul „Simfonia Lalelelor”, eveniment recunoscut pe plan național. Acesta adună designeri florali din toată țara care vin pentru a-și expune publicului arta pe care o îndrăgesc atât de mult, încât au transformat-o într-un mod de a fi.

Bineînțeles că Chic Fleuriste nu are cum să lipsească de aici. Festivalul este organizat de Primăria Pitești, în colaborare cu importatorii de flori și cu floriștii din România. „Am fost invitată să fiu designer la Simfonia Lalelelor și să am propriul meu loc acolo, să fac ce-mi doresc eu ca design cu flori”, spune entuziasmată Laura.

„De miercuri suntem la Pitești, miercuri și joi pregătim, iar vineri, sâmbătă și duminică vă așteptăm să veniți să vedeți minunile de acolo. Mulți dintre floriștii României sunt acolo cu expoziții”, mai completează ea.

Speră din suflet să fie bine, să țină vremea cu organizatorii și toți cei prezenți să se bucure de flori. „Florile aduc o stare de bine… spun studiile asta. Orice plantă verde sau floare naturală îți îmbunătățește starea de spirit și te face mai fericit”, își încheie Laura Drăghici povestea cu parfum de flori.

Chic Fleuriste, dovada că se poate dezvolta o afacere frumoasă și la Ploiești

Atelierul Laurei din Ploiești este dovada că în orașul nostru se pot dezvolta afaceri frumoase și că unele dintre acestea pot înflori la propriu, așa, ca în cazul ei. Un business mic, de nișă, iată că merge și iată că bucură oamenii și devine din ce în ce mai apreciat.

Bijuteriile din flori naturale sunt accesorii pe care oricine trebuie să le încerce măcar o dată în viață. Pe lângă efectul „wow” pe care îl vor stârni la orice eveniment, acestea vor aduce, cu siguranță, o stare de bine purtătoarei lor.

Chic Fleuriste din Ploiești este locul unde, cu dragoste și știință, Laura Drăghici creează aceste minuni unicat care i-au adus recunoaștere la nivel internațional. Pentru că da, iată, se poate și la Ploiești!

Acest articol nu este unul sponsorizat sau susținut de Chic Fleuriste și nu există un contract comercial pentru publicarea lui. De asemenea, nimeni din partea Chic Fleuriste nu a citit și nu a aprobat textul înainte de apariția lui.