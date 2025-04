Cum se vede Ploieștiul de sus. Zbor deasupra orașului

Aproape de Ploiești, în Strejnic, se află Aeroclubul Teritorial „Gheorghe Bănciulescu”, divizia teritorială a Aeroclubului României. Școala de pilotaj de aici oferă cursuri gratuite pentru tinerii care vor să devină piloți. Și, da, suntem singura țară din Europa care oferă aceste cursuri gratuit, în timp ce, în alte țări, se plătesc bani grei pentru o licență de pilot.

Vezi la final VIDEO din avion cu zborul deasupra Ploieștiului

În afară de cursurile de pilotaj, la Aeroclubul Teritorial de la Strejnic se mai pot rezerva zboruri de agrement, fie pentru survolarea Ploieștiului sau împrejurimilor, fie zbor acrobatic, pentru iubitorii de adrenalină.

Cum este un zbor cu avionul de la Aerodromul Strejnic?

În primul rând, înainte de toate, fiecare doritor trebuie să semneze o Declarație pe proprie răspundere, în care își asumă. Dacă citești cu atenție, te gândești de două ori dacă te urci în avion sau nu 😊. Scrie inclusiv că ești conștient de faptul că experiența se poate sfârși tragic… dar în termeni științifici, bineînțeles.

Apoi, în funcție de tipul de avion cu care urmează să zbori, urmează echiparea. Dacă zborul este cu avion ușor, atunci nu necesită parașută. Acesta însă nu are voie să survoleze Ploieștiul, adică să meargă pe deasupra lui, doar în împrejurimi.

Pentru un zbor cu un ZLIN, avion de acrobații, este necesară echiparea cu parașută. Cu acesta am și efectuat zborul, chiar dacă (de această dată) nu m-am încumetat la acrobații. „Iese foarte frumos un selfie cu capul în jos!”, a încercat în zadar Sebastian să mă convingă… „Poate data viitoare”, a fost răspunsul meu, nesigur, e adevărat.

După echipare, a urmat prinderea de scaunul avionului. În ZLIN, pasagerul merge în față, pilotul în spate. Ciudat dar… te obișnuiești. Zgomotul face imposibilă comunicarea între pilot și pasager fără căști. Așa că este imperios necesară „echiparea” și cu căști.

Toate acestea fiind puse la punct, urmează încălzirea prealabilă a avionului, închiderea capacului (plafonului) și… rularea până în capătul pistei. La acest tip de avion, botul este ridicat, așa că, pentru a vedea în față, pilotul trebuie să efectueze manevre tip „slalom”. Noroc cu pastilele de rău luate înainte că altfel amețeam înainte de decolare… 😊)

Decolarea a fost mai rapidă și mai lină decât la avioanele mari, de linie. Diferența de presiune nu se simte la fel de acut iar senzația este… incredibilă!!! Efectiv nu simți când ai ajuns sus, în aer. Iar ce se vede de sus… este minunat!

Cum arată Ploieștiul de sus?

Într-o zi senină, așa cum am avut parte miercuri, 16 aprilie 2025, Ploieștiul arată fantastic. Este o bucurie să descoperi locurile cunoscute dintr-o altă perspectivă. Pentru că da, un zbor cu avionul deasupra Ploieștiului îți oferă o cu totul altă perspectivă.

Totul durează cam 20-30 de minute, care trec însă fără să le simți. „Uite stadionul Ilie Oană!”, „Uite Hipodromul!” (care, între noi fie vorba, se vede minunat), „Uite, redacția meaaaaa!” Trebuia să fiu și eu acolo dar… le-am făcut colegilor cu mâna, de sus.

Am continuat. Am identificat CNVM-ul, Parcul Eminescu, Gara de Sud… „Uite, acolo, în dreapta se vede Câmpina!”, am auzit în cască indiciile oferite de Sebatian Dan, pilotul instructor. „Și, ce se vede drept în față?… Aglomerarea aceea de clădiri albe, în depărtare?”, a încercat el să-mi testeze orientarea în spațiu. „E Târgoviște!”, am exclamat, mândră că nu-s totuși chiar atât de blondă…

Timpul a trecut repede… prea repede și am sesizat că începem să coborâm. De data aceasta senzația nu a mai fost la fel de plăcută… 😊

Pentru a putea scoate trenul de aterizare (așa cum mi-a explicat pilotul) a fost nevoie să reducă brusc viteza, iar in timpul scoaterii trenului, împingerea de manșă și punerea avionului într-un ușor picaj a produs un moment de ușoară imponderabilitate. O fracțiune din senzația simțită de astronauți în spațiu. Amețitor!!!… la propriu!!! În plus, pe parcursul aterizării am avut parte de câteva turbulențe care chiar se simt într-un avion de mici dimensiuni.

M-am dat jos amețită, simțeam că-mi fuge pământul de sub picioare dar, cu toate astea, pot să afirm clar: A MERITAT!!! Zborul cu un avion de mici dimensiuni, mai ales cu unul din care poți vedea fix deasupra capului tău cerul, este ceva ce trebuie experimentat măcar o dată în viață.

Nu are nicio legătură cu zborul de linie, comercial, senzațiile sunt cu totul altele, mai vii, mai intense, mai… mai tot!

„E ca un drog, dă dependență!”, mi-a spus Sebastian Dan înainte să urcăm în avion. Nu l-am crezut pe cuvânt dar, acum, după ce timpul a trecut și lucrurile s-au mai sedimentat. După ce mi-a mai trecut amețeala, mai că aș vrea să mă urc din nou în acel ZLIN. Numai că, de data aceasta, cu mai mult curaj și pentru ceva acrobație…

Ce trebuie să știi dacă te tentează un zbor cu avionul ușor

În primul rând trebuie să ai o stare de sănătate bună. O serie de afecțiuni, cum ar fi problemele cardiace, pot fi piedici în a experimenta acest tip de activitate.

De asemenea, există limite de înălțime și greutate. „Cam 1,95 înălțime și 100 de kilograme sunt limitele maxime admise”, a povestit instructorul.

În ceea ce privește siguranța (și eu nu mă consider o persoană foarte curajoasă…) nu m-am simțit în niciun moment în nesiguranță. „Nu ți-a fost teamă când ți-a pus parașuta?”, am fost întrebată. Nu, dimpotrivă! Prezența parașutei și instructajul de dinaintea zborului – „Ce facem și cum facem în caz de… Doamne ferește…” – mi-au dat un plus de încredere că totul este tratat cu maximă seriozitate.

Și dacă eu, repet, cea nu foarte curajoasă, îmi doresc să repet experiența, cu siguranță știu eu de ce. E incredibil!!! Hmmm… Cred că „Sebi” avea dreptate… cam dă dependență! 😉

Concluzionând, zborul cu avionul de pe Aerodromul de la Strejnic, unde își desfășoară activitatea Aeroclubul Teritorial „Gheorghe Bănciulescu”, este o experiență fabuloasă de care trebuie să aveți parte dacă aveți puțin curaj. Și da, după aceea nu vă veți dori decât să repetați experiența… în cele mai multe cazuri! 😊)))