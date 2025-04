Un antreprenor produce sucuri naturale la Urleta. Fără e-uri!

Urleta, satul din Prahova care îmbină istoria cu modernitatea, găzduiește una dintre cele mai interesante afaceri românești din domeniul producției de sucuri ecologice. Aici, printre livezi și dealuri, Ciprian Andreoiu a creat un brand dedicat sănătății și autenticității, bazat pe fructe românești.

De la viziune la realitate: începuturile unei afaceri cu gust de natură

Într-o lume în care produsele procesate domină rafturile magazinelor, ideea de a oferi un suc 100% natural poate părea idealistă. Pentru Ciprian Andreoiu, însă, aceasta nu a fost doar o dorință, ci o misiune. Cu o carieră solidă în agribusiness și producția alimentară, el și-a folosit experiența pentru a pune bazele unei fabrici moderne de sucuri naturale în Urleta, județul Prahova.

„Ne-am născut ca un brand 100% românesc în 2022 cu această misiune în gând și astfel am creat sucurile Rural, pentru a îți oferi un produs premium, natural, autentic, nutritiv și sănătos, pe care îl poți consuma zilnic și îl poți integra ușor în planul tău alimentar” îmi explică Ciprian Andreoiu.

Cu o investiție semnificativă în echipamente de ultimă generație, unitatea de producție din Urleta a devenit rapid un punct de referință pentru sucurile naturale din România.

Secretul din sticlă: un proces meticulos

Fabricarea sucurilor începe cu selecția atentă a fructelor și legumelor, provenite din culturi sau din zone cu tradiție în bazinele pomicole. Fie că este vorba despre cătină, aronia, mere sau ghimbir, fiecare ingredient este cules la maturitate și procesat rapid pentru a păstra toți nutrienții.

Procesul de producție este destul de elaborat, dar pentru a obține rezultatele scontate, cei din echipa de management respectă în detaliu procedeele tehnologice impuse.

„Nu folosim concentrate, nu adăugăm zahăr sau conservanți. Totul este presat la rece și pasteurizat ușor, pentru a menține gustul autentic și proprietățile naturale ale fructelor”, explică Ciprian Andreoiu.

Cu o combinație de tradiție, tehnologie și pasiune, fabrica de sucuri din Urleta nu este doar un business, ci o declarație de intenție: natura are cele mai bune soluții pentru sănătatea noastră, iar Ciprian Andreoiu este aici pentru a ne reaminti acest lucru.

Ce îl caracterizează: seriozitatea, simplitatea, responsabilitatea

Am stat de vorbă cu Ciprian Andreoiu, cel ce a dat viață brandului „RURAL-SĂNĂTATE DE LA TARĂ” și am aflat o mulțime de lucruri interesante.

Reporter: Cum a început povestea brandului dumneavoastră de sucuri naturale?

Ciprian A: Rural s-a născut la finalul lui 2022, în urma accesării unei runde de finanțare europeană.

Reporter: Ce v-a motivat să intrați în această industrie?

Ciprian A: În ultimii ani, am avut o serie de probleme de sănătate, care m-au făcut sa îmi reevaluez stilul de viață și valorile. Am revenit la un mod de a trăi sănătos și am vrut să dau mai departe din lecțiile pe care le-am învățat, să inspir și alte persoane să trăiască într-un mod cât mai natural și sănătos. Am renunțat să consum tradiționalele băuturi răcoritoare și am vrut să introduc pe piață un produs 100% natural, fără aditivi, coloranți, conservanți sau zahăr și la fel de important, să fie realizat exclusiv din fructe și legume românești – sunt un mare fan al fenomenului agri românesc.

Reporter: Care sunt valorile și misiunea companiei dumneavoastră?

Ciprian A: La Rural, misiunea noastră este să contribuim la o viață sănătoasă, zi de zi. Credem cu tărie în: sănătate, calitate fără compromis, tradiție, transparență, simplitate, responsabilitate, familie și dragoste.

Reporter: Ce tipuri de fructe folosiți în sucurile produse?

Ciprian A: Folosim exlcusiv fructe și legume românești. La acest moment utilizăm: mere, morcovi, sfeclă roșie, mure, afine, aronia, coacăze negre și roșii, zmeură, cătină și ghimbir.

Reporter: De unde provin acestea și cum asigurați calitatea acestora?

Ciprian A: Achiziționăm majoritar de la producatori locali din județele Prahova, Dâmbovița și Argeș, astfel încât să avem un drum cât mai scurt de la producător spre procesare. Fructele sunt verificate atent atât la recepție cât și la intrarea în producție. Periodic sondăm producătorii din zonă și îi selectăm pe cei mai buni din perspectiva calitativă.

Reporter: Cum se desfășoară procesul de producție, de la fruct până la sticlă?

Ciprian A: Achiziționăm fructele și legumele de la producători locali, le transportăm la fabrică, unde facem recepția inițială și le stocăm în depozit. La momentul procesării, facem încă o sortare a fructelor, le spalăm și le tocăm. Urmează apoi presarea la rece și filtrarea sucului brut. Acesta este pasteurizat la temperaturi blânde pentru o perioadă scurtă ca să eliminăm bacteriile si patogenii nedoriți, apoi sucul este ambalat în recipiente de sticlă, etichetat și lotizat și stocat în depozitul frigorific, de unde ajunge pe mesele consumatorilor.

Reporter: Ce metode folosiți pentru a păstra sucul proaspăt fără a adăuga conservanți?

Ciprian A: Sucul este pasteurizat scurt (sub 1 min) la temperaturi blânde, după care sunt răcite.

Reporter: Sucurile sunt doar pasteurizate sau folosiți alte tehnologii pentru siguranță și durabilitate? Cum asigurați ca ambalajele să fie sterilizate?

Ciprian A: Spalăm, dezinfectăm și sterilizăm UV sticlele și capacele înainte de utilizare și de asemenea, explorăm noi posibilitati de investiții în noi modalități de pasteurizare care nu presupun neapărat transformare termică.

Reporter: Ce diferențiază sucurile Rural de cele disponibile în supermarketuri?

Ciprian A: Calitatea fructelor și legumelor pe care le utilizăm, proporția lor, aspect care se transformă în final într-un gust superior.

Reporter: Cum răspundeți provocărilor legate de percepția consumatorilor asupra prețului produselor naturale?

Ciprin A : Încercăm în mod constant să educăm consumatorii despre beneficiile pe care produsele naturale le oferă și să explicăm cât mai transparent costurile asociate fabricării unor astfel de produse. În general, nu am avut rezistență în ceea ce privesșe prețul produselor noastre. Încercăm să practicăm o politică de preț echilibrată, iar clienții noștri au înțeles calitatea si beneficiile produselor.

Reporter: Care sunt principalele beneficii pentru sănătate pe care le oferă sucurile 100% naturale?

Ciprian A: Lista este foarte lungă, dar aș menționa pe scurt: depășirea anemiei, îmbunătățirea sănătații cerebrale, prevenirea afectiunilor cardiovasculare, ajutarea digestiei, protecție împotriva stresului oxidativ, remineralizare, creșterea dozei zilnice de energie.

Reporter: Care sunt cele mai mari provocări din industria sucurilor naturale?

Ciprian A: Aș spune că o mare provocare o reprezintă constanța calității materiilor prime. Tocmai de aceea noi colaborăm cu producători locali stabili, care folosesc tehnologii de producție superioară, astfel încât să avem disponibile fructe și legume de cea mai înaltă calitate.

Reporter: Cum reușiți să mențineți un produs 100% natural fără a compromite termenul de valabilitate?

Ciprian A: Utilajele pe care noi le avem sunt de ultimă generatie si procesul de pasteurizare este total automatizat.

Reporter: Aveți în plan dezvoltarea unor noi arome sau produse?

Ciprian A: Da, avem în lucru două noi arome de suc, cât și o linie nouă de gemuri fără zahăr.

Reporter: Ce măsuri luați pentru a reduce impactul asupra mediului?

Ciprian A: Folosim principiul “Zero Waste”. În urma procesului de producție, la noi nu se generează deșeuri – folosim astfel toate componentele fructelor și legumelor pentru a realiza sucuri naturale, pudre și/sau fructe deshidratate.

Reporter: Folosiți ambalaje reciclabile sau biodegradabile?

Ciprian A: Folosim ambalaje din sticlă, reutilizabile si reciclabile.

Reporter: Ce spun consumatorii despre sucurile dumneavoastră?

Ciprian A: Fără să mă laud, consumatorii ne apreciează produsele și au spus mereu că le place foarte mult gustul care le transmite mereu naturalețe și îi duce cu gândul la copilărie.

Reporter: Cum gestionați părerea clienților și ce rol joacă acesta în îmbunătățirea produselor?

Ciprian A: Vocea clientilor pentru noi este cel mai important compass și ne menține constant în directia potrivită. De la înființare am făcut ceva modificări în rețete, tocmai ca urmare a sugestiilor clienților. Tot ei ne-au cerut și o serie de noi produse, pe care le-am introdus ulterior în gamă.

Reporter: Unde se pot găsi sucurile dumneavoastră?

Ciprian A: În magazinul nostru online (www.rural-st.ro/magazin), într-o serie de cafenele și băcănii. Suntem în proces de listare într-o serie de platforme on-line și cel mai probabil, în 2026 vom fi prezenți și în retail.

Reporter: Ce mesaj aveți pentru cei care vor să consume mai multe produse naturale?

Ciprian A: Că sunt pe drumul cel bun.

Reporter: Ce planuri aveți pentru viitorul brandului dumneavoastră?

Ciprian A: Vom diversifica gama de produse pe parcursul acestui an, de asemenea avem în plan să investim în achiziția unor noi utilaje care să ne permită un grad mai mare de automatizare al procesului de producție.

Reporter: Dacă ar fi să recomandați un singur suc din gama Rural, care ar fi acela și de ce?

Ciprian A: Sunt sentimental și o să spun sucul de mure și mere, pentru că este primul pe care l-am realizat și mi-a rămas astfel întipărit în suflet.

„Pentru noi, orice lucru bine făcut e realizat cu dragoste și pasiune. Așa se întâmplă și în cazul sucurilor RURAL, în care investim, zi de zi, toată căldura, dedicarea și iubirea pe care o avem.”

Acest articol nu este unul sponsorizat sau susținut de Ciprian Andreoiu sau Rural, Sănătate de la țară și nu există un contract comercial pentru publicarea lui. Interviul se înscrie în campania Observatorul Prahovean de promovare a micilor afaceri de succes din Prahova și nu numai.