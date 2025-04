Deepfake cu Dragoș Pătraru, fraudă în numele Hidroelectrica

Imaginea lui Dragoș Pătraru a fost folosită ilegal, într-o campanie pe Facebook, pentru o fraudă în numele companiei de stat Hidroelectrica. Contactat de Observatorul Prahovean, jurnalistul a declarat că a făcut reclamație la Consiliul Național al Audiovizualului pentru ca videoclipul să fie eliminat din mediul online.

- Publicitate -

Observatorul Prahovean continuă campania ”Siguranță pe internet” împotriva reclamelor false și a fraudelor online. Astăzi, articolul îl are ca subiect principal pe cunoscutul jurnalist ploieștean Dragoș Pătraru.

Numele și imaginea lui sunt folosite ilegal într-o campanie publicitară agresivă derulată pe Facebook. În realitate, aceasta reprezintă o tentativă de fraudă financiară.

Campania se derulează prin intermediul paginii de Facebook ”fantomă”, Piețe și Profit, și reprezintă un deepfake. Potrivit Directoratului Național de Securitate Cibernetică (DNSC) aceasta este o manipulare digitală a unei înregistrări video, realizată cu ajutorul inteligenței artificiale (IA) sau a altor programe specializate. Descarcă de aici ghidul DNSC-deepfake

- Publicitate -

În cazul de față, victima este Dragoș Pătraru, a cărui imagine a fost folosită pentru a convinge utilizatorii platformei de socializare Facebook să investească în acțiuni Hidroelectrica astfel încât să câștige până la 10.500 de lei, pe lună.

În ”reclama” deepfake, peste imaginea lui Pătraru a fost suprapus un conținut audio modificat, dar tot cu vocea lui, din care rezultă că jurnalistul ar recomanda o ”metodă rapidă și simplă de a de a câștiga 8000 ron plus pe lună”.

Schema de fraudare este relativ simplă: se recomandă accesarea unui link, postat în comentarii, prin care se colectează date cu caracter personal (nume, prenume, număr de telefon). Apoi un așa zis ”consultant” apelează telefonic victima și o convinge să-i dea acces la informațiile bancare în baza cărora îi golește conturile.

- Publicitate -

VIDEO Imaginea lui Dragoș Pătraru, folosită ilegal într-o campanie de fraudă financiară în numele Hidroelectrica

Dragoș Pătraru: ”Am sesizat CNA!”

Contactat de Observatorul Prahovean, Dragoș Pătraru a declarat: ”Săptămâna trecută am avut un interviu cu Mircea Toma, de la Consiliul Național al Audiovizualului și am aflat că astfel de materiale pot fi reclamate la CNA și le dă jos imediat. Eu am făcut deja sesizare la CNA și probabil că la viitoarea ședință (n.r. miercuri, 24 aprilie) va fi analizată cererea mea”.

Reacția Hidroelectrica

Hidroelectrica dorește să aducă la cunoștința publicului larg apariția în mediul online a unor posibile tentative de fraudare a micilor investitori, bazate pe mesaje ce promit oportunități exagerate de câștig din tranzacționarea acțiunilor societății pe diverse platforme. Aceste site-uri utilizează în mod neautorizat imaginea companiei, a reprezentanților acesteia, simulează pagina de internet a societății și conțin declarații false de susținere și certificare, atribuite în mod fals Hidroelectrica. Hidroelectrica ia măsuri pentru a proteja interesele investitorilor și publicului larg și colaborează cu autoritățile pentru investigarea și contracararea oricăror acțiuni ilegale care afectează numele și imaginea companiei. Siguranța și securitatea investitorilor și a partenerilor noștri sunt prioritare pentru noi.

- Publicitate -

Exclusiv Vidanjă golită pe marginea drumului, la Berceni [VIDEO] Un cititor ne-a trimis imagini surprinse recent cu o autospecială de vidanjare care golește conținutul pe marginea drumului, la Berceni. ”Primăria Berceni a transmis că...

Acest articol face parte din inițiativa de public awareness referitoare la lipsa de supraveghere și de reglementare a conținutului publicitar bazat pe informații false și care promovează activități ilegale în mediul online, susținută de Observatorul Prahovean.

Lista articolelor publicate pe tema siguranței online: