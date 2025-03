Cosmin Prelipceanu, scandalizat după apariția într-o reclamă falsă

Economiile românilor sau banii câștigați cu greu lună de lună au devenit ținta a numeroase scheme de fraudare derulate în mediul online prin intermediul unor campanii publicitare pe cele mai citite site-uri din România. Imaginea lui Cosmin Prelipceanu, unul dintre principalii moderatori a postului de știri Digi24, este folosită fără acordul său într-una dintre aceste scheme. Reacția vedetei a fost categorică.

Sub forma unor articole sau interviuri false, în care este folosită în mod ilegal imaginea unor vedete și companii de încredere din România, românii sunt sfătuiți să-și investească banii în ”proiecte foarte rentabile”, precum Brua sau Immediate Trust, care promit câștiguri sigure, cu randamente de peste 300%.

După o astfel de investiție, nu mai ai de ce să muncești – aceasta este ideea principală a campaniilor publicitare derulate la vedere, de cel puțin patru ani, pe internetul românesc.

Oamenilor le sunt solicitate datele personale prin formulare de contact accesate din clone ale unor site-uri consacrate, precum digi24.ro, adevarul.ro sau RFI.

Garanția câștigului sigur este dublată de testimonialele, declarații de susținere ale unor vedete TV, sportivi sau oameni de afaceri apreciați de români.

Consecința, mii de români reclamă că au fost victimele unor fraude prin care au rămas fără economiile de o viață.

În articolul Declarația lui Marcel Ciolacu care a șocat România vă prezentam cum funcționează o astfel de înșelătorie și cum a ajuns să fie promovată prin imaginea și așa zisele declarații ale premierului României.

Prin intermediul reclamei în care imaginea premierului era folosită în mod abuziv, în contextul un text publicitar fals, li se promit celor interesați randamente de până la 300% ale investițiilor într-o platformă de speculații financiare.

Evident, vorbim de o platformă fantomă, scopul site-ului indicat fiind acela de a culege datele personale și financiare ale celor care completează formularul prin intermediul căruia pot avea acces la câștigurile fabuloase.

Seriozitatea ”investiției” este ”validată” de Cosmin Prelipceanu, vedeta postului de televiziune Digi 24, care, alături de Simona Halep, ”confirmă” că poți face bani rapid, fără să muncești.

În dreptul imaginii acestuia, folosită fără acordul său, apare ”declarația”: „Cred ca acesta este unul dintre cele mai oneste și progresiste proiecte de investiții. Surpriza mea a venit din studierea și testarea tehnologiei. La trei săptămâni după ce am descoperit acest sistem am investit 5.000 de euro. Până în prezent am câștigat mai mult de 50.000 de euro”

Acesta a dat curs solicitării Observatorul Prahovean și a reacționat când a aflat despre maniera în care îi este folosită imaginea și îi sunt atribuite niște declarații pe care nu le-a făcut.

„Habar n-aveam de aceasta măgărie. Aflu de la voi. Este un furt pentru că sunt folosite atât fotografia cât și numele meu, fără să-mi fi cerut cineva acordul vreodată.

Este o găinărie ordinară”, a declarat Cosmin Prelipceanu pentru Observatorul Prahovean.

Vă reamintim că una dintre cele mai îndrăgite vedete ale românilor, Andreea Marin, duce o campanie susținută pentru atragerea atenției publicului și instituțiilor asupra pericolului pe care îl reprezintă aceste reclame.

Detalii aici: Petiția Andreei Marin către autoritățile responsabile pentru stoparea fenomenului fake news

