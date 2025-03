Declarația lui Marcel Ciolacu care a șocat România

Premierul Marcel Ciolacu a devenit un vector pentru propagarea mesajelor false, promovate de articole fake, prin intermediul campaniilor publicitare care rulează în ziarele online. Și în cazul premierului este vorba de aceeași folosire ilegală a imaginii, ca în cazul vedetelor Andreea Marin, Andreea Esca și Simona Halep. Este vorba despre un presupus interviu acordat pe un site care clonează 1:1 identitatea unei platforme de încredere.

Spre deosebire de vedetele care sunt victimele acestor campanii false, prin care românilor le sunt procesate ilegal datele personale, cazul lui Marcel Ciolacu trebuie privit prin intermediul funcției pe care o deține.

Accesarea unora dintre cele mai citite și de încredere site-uri din România îți afișează zeci de reclame care pot fi confundate cu ușurință cu articolele de presă.

Ele promovează trucuri de a obține bani rapid, ”idei de afaceri”, modalități rapide pentru a te îmbogăți povestite de milionari gata să-și împărtășească secretele cu tine și pe… premierul Marcel Ciolacu, care face anunțuri șoc și apeluri către poporul român.

Am accesat o astfel de reclamă care este promovată sub forma unui articol.

Pagina nou deschisă a generat o clonă 1:1 a site-ului digi24.ro (site-ul televiziunii de știri Digi 24) care a afișează următorul titlu: „În baza ordinului lui Marcel Ciolacu, locuitorii României vor începe să primească venituri din impozite”.

Ca și în cazul Simonei Halep, articolul al cărui subiect este premierul Marcel Ciolacu este structurat sub forma unui interviu care prezintă informații despre venituri lunare, sigure, de până la 13.800 de lei.

Falsul interviu de pe așa zisul site al canalului de știri DigiTV – digi24.ro este prezentat ca fiind realizat de Andreea Esca (vedeta postului PRO TV). Fiind scris astfel încât să-ți capteze atenția, este presărat cu subtitluri menite să-i convingă pe cei creduli de veridicitatea unei informații transmise chiar de premierul României.

Iată un extras:

”Andreea Esca: „Cum ați reușit acest lucru? Ne puteți spune cum orice rezident al României poate primi aceste plăți? Sau această oportunitate se aplică doar anumitor grupuri de populație?”

Marcel Ciolacu: „Probabil ați auzit deja de faimosul (…) – nota redacției: numele unei platforme prin intermediul căreia credulii sunt înșelați. Am purtat negocieri dure cu președintele acestei platforme și am reușit să mă înțeleg să deschidem 4.000 de conturi sociale pentru cetățenii noștri.

Orice cetățean cu vârsta de peste 18 ani se poate înregistra și primi venit pasiv în (….) – nota redacției: numele altei platforme prin intermediul căreia credulii sunt înșelați

Desigur, înțeleg că 4.000 de locuri nu sunt multe. Dar priviți din altă perspectivă: 4.000 de cetățeni români vor avea oportunitatea să de a câștiga în plus 13.800 RON pe lună pentru tot restul vieții.

Este rău asta? Oricine investește 1.200 RON în această platformă va putea să-și asigure familia din fondurile sale”, conchide premierul în materialul publicitar pentru promovarea platformei care vrea acces la conturile și datele personale ale celor care au încredere în el.

Pentru creșterea credibilității, în falsul interviu sunt inserate fotografii cu Marcel Ciolacu din timpul interviului fals, dar și imagini care poartă antetul unor instituții precum BNR (Banca Națională a României).

Accesarea platformei respective deschide un formular în care utilizatorilor le sunt solicitate: numele, prenumele, email-ul și numărul de telefon.

Despre modul în care funcționează această platformă am detaliat aici: Cum m-au ajutat Zâna și Măruță să fac bani pe Tik Tok

Deloc surprinzător, în josul paginii în care românilor le sunt solicitate date personale, sunt prezentate testimonialele unor realizatori TV celebri sau vedete, însoțite de imaginea acestora, care întăresc cele relatate în interviul fals:

Cosmin Prelipceanu, jurnalist și prezentator TV: „Cred ca acesta este unul dintre cele mai oneste și progresiste proiecte de investiții. Surpriza mea a venit din studierea și testarea tehnologiei. La trei săptămâni după ce am descoperit acest sistem am investit 5.000 de euro. Până în prezent am câștigat mai mult de 50.000 de euro”

Simona Halep, jucător de tenis: „Eu și soțul meu folosim această platformă de câteva luni. Îi încurajez pe toți să se înregistreze astăzi pentru a nu întârzia mâine. În opinia mea va fi util pentru toată lumea din România”.

Încercarea părăsirii unor astfel de platforme prin funcția „back” a browserului este adeseori imposibilă.

Așa cum puteți observa și în înregistrarea video de la finalul articolului, utilizatorii sunt redirecționați către site-uri ale căror nume nu sunt clare și sunt înregistrate în Federația Rusă, conform domeniului „.ru”

